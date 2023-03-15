В Челябинской области начали взрывать лед перед весенним паводком

Фоторепортаж с берегов реки Нижний Тогузак

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На юге Челябинской области в течение двух дней гремели взрывы. Военные освободили ото льда реку Нижний Тогузак в Варненском районе. На месте работал и корреспондент информагентства «Первое областное». Эпичные кадры и военные с взрывчаткой в руках — в нашем фоторепортаже.

В Челябинской области началась подготовка к паводку. По прогнозу специалистов, половодье ожидается в пределах средних многолетних значений. Но заторы льда возможны. На реке Нижний Тогузак Варненского района ежегодно проводят взрывные работы в это время года.

14 и 15 марта бригады военных, дислоцирующихся в Уфе, на трех участках реки Нижний Тогузак взорвали лед. Об этом заранее предупредили местных жителей. Глава Варненского сельского поселения Александр Рябоконь на месте следил за происходящим.

«Каждую весну из-за паводка возникает угроза подтопления окраины села Варна. В зону подтопления может попасть 81 дом на двух улицах, прилегающих к реке Нижний Тогузак. Мы заранее проводим чернение льда, чтобы он быстрее начал таять. Ну и привлекаем военных для взрывных работ», — рассказал он.

На этот раз взрывники освободили ото льда три участка. Как проводят такие работы, смотрите в серии снимков.





< О том, что еще организуют в регионе для безопасного прохождения льда на водоемах этой весной, — читайте в отдельном материале.