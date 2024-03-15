Подрядчиков оштрафовали на 1,5 млн рублей за наледь на тротуарах в Челябинске

В марте им выдали 95 предписаний

В Челябинске в марте подрядчиков, ответственных за уборку тротуаров от снега и льда, оштрафовали на 1 миллион 605 тысяч рублей. Причиной стали неубранные пешеходные переходы и проезды, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Административной комиссией вынесено штрафов на сумму 1 миллион 605 тысяч рублей по фактам непринятия мер по очистке от снега и наледи пешеходных переходов и тротуаров, проездов и тротуаров вдоль многоквартирных домов, ступеней и пандусов торговых предприятий и организаций», — сказали в пресс-службе.

В работе у управления благоустройства города находятся 112 актов по аналогичным нарушениям.

В мэрии отметили, что в городе продолжается претензионная работа по очистке тротуаров. За две недели марта комитет дорожного хозяйства выдал подрядчикам 95 предписаний, 10 из которых стали повторными. За неисполнение предписаний им грозят штрафы.

«Очистка тротуаров, остановок проводится в плановом режиме и ведется круглосуточно. Комитетом дорожного хозяйства усилен контроль за качеством выполненных работ до их полного завершения», — добавили в пресс-службе.

Сообщить о наледи на тротуаре можно по телефону диспетчера комитета дорожного хозяйства 8-951-771-7325, а также на электронную почту blago@cheladmin.ru.

Ранее в картотеке арбитражных дел появились иски к трем подрядчикам, которые обслуживают Челябинск. Речь идет об ООО «Ойкумена», ООО «Союз Автодор» и ООО «ЭлектроСтрой». Согласно картотеке арбитражных дел, общая сумма исков составила более 237 миллионов рублей.