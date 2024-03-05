В Челябинской области отработали действия при паводке и подтоплении домов

По легенде, в Миассе поднялся уровень воды в Поликарповском пруду

Сегодня, 5 марта, в Миассе представители экстренных служб отработали действия при возможном паводке. По легенде, из-за аварии на Поликарповском пруду подтопило несколько улиц в поселке Динамо. Сотрудники МЧС и РСЧС эвакуировали население и оказали помощь «пострадавшим», сообщили в пресс-службе МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города.



В тренировке задействовали 28 единиц техники и 158 человек личного состава. По легенде, в поселке Динамо вышла из строя запорная арматура на гидротехническом сооружении и повысился уровень воды в Поликарповском пруду.

Паводок якобы подтопил 390 частных домов. Сотрудники МЧС и РСЧС эвакуировали людей и оказали первую помощь «пострадавшим», уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Пункт временного размещения населения развернули на базе школы № 17. На месте провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня в рамках тренировки подразделения МЧС совместно с силами РСЧС отрабатывают взаимодействие в вопросах реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с прохождением весеннего половодья. Проводятся мероприятия по оповещению и эвакуации населения, разворачиванию пунктов временного размещения, оказанию первоочередной помощи „пострадавшим“ от подтопления», — рассказал заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения областного главка МЧС Владимир Копытов.

6 марта экстренные службы отработают алгоритм действий во время природных пожаров. Тренировка включает в себя взаимодействие органов местного самоуправления, лесоохраны, пожарных и спасательных подразделений по защите населенных пунктов от огня.

Такие учения помогают оценить ресурсы, которые можно задействовать для проведения неотложных работ.

В тренировке подключат все муниципалитеты области, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Отметим, уровень воды в реках Челябинской области во время половодья может превысить норму на 0,5–1,2 метра. А на участках реки Урал он вырастет даже до двух метров. Вместе с тем в регионе уже началась подготовка к паводку. Грозит ли подтопление населенным пунктам области, выйдут ли из берегов наши реки и озера и какой сценарий наступления весны региональные службы считают удачным — в материале информагентства.