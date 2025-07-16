Брошенные электросамокаты в Челябинске становятся преградой для незрячих

Летом люди постоянно запинаются за них

Белая трость, сбитые носки на ботинках и… непроходящие синяки на ногах — по таким признакам можно отличить слепого в большом городе. И если два первых факта кажутся привычными и ассоциация легко возникает в голове, то третий как будто выбивается из общей картины. Причиной бесконечных ссадин и гематом становятся брошенные как попало электросамокаты, рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» незрячие из Челябинска.





С тех пор как в Челябинске появились самокаты, горожане разделились на два клана: катающиеся и ругающиеся. Первым удобно ездить по городу с ветерком на ярком электротранспорте, вторым мешают и водители, и их средства передвижения. Тема — одна из центральных в летней повестке: много ДТП, нарушения правил, всевозможные запреты, которые почему-то редко соблюдаются. Так, в областной столице в конце весны с улиц города убрали самокаты, чтобы ужесточить соглашения с кикшеринговыми компаниями. Впрочем, быстро вернули…



Помимо того что водители часто пренебрегают правилами ПДД, не спешиваются на зебре, залезая при этом вдвоем на самокат, они часто бросают транспорт в самых неожиданных местах: посреди узкого тротуара, около дорог, переходов и остановок. Это создает серьезную опасность для незрячих и слабовидящих.





«Как только самокаты появились в городе, мы начали запинаться. Люди бросают их где попало, мы не можем никак сориентироваться, не уживаемся с ними. Меня никто ни разу не сбивал, но я много раз за них запинался и падал из-за этого», — сетует инвалид первой группы по зрению Дмитрий Сурков, показывая непроходящие гематомы чуть выше щиколоток.





Дело в том, что такие препятствия для незрячих и слабовидящих практически незаметны до момента столкновения. Часто трость попадает под самокат и слепые не останавливаются и натыкаются на него. Результат — ушибы, рассечения, падения и травмы.

«Я сильно упала на кучу самокатов, не знаю, сколько их было, больше трех точно. Получила травму ноги. Прошло 2,5 месяца, она все еще заживает. Незрячие ходят вдоль бордюров, нам важно, чтобы была прямая линия. Если на пути не будет самокатов, передвигаться будет гораздо проще», — говорит Марина Демченко.





Женщина работает на предприятии для слепых в центре города. Каждый день дорога до работы и обратно становится целым испытанием. От несчастных случаев с самокатами слепых людей не спасают даже верные собаки-поводыри, такие животные есть не у всех.





«В узких пространствах возникают сложности. Например, на трамвайной остановке возле краеведческого музея тротуар шириной буквально метра полтора. Мы с собакой весь его занимаем, а на выходе, как правило, за столбом уже поджидают брошенные самокаты. Собака пытается обвести вокруг них, но не всегда получается», — делится специалист по социальной работе Надежда Завей-Борода.

В прошлом году женщина, запнувшись за самокат, рассекла лоб, остался шрам и небольшой страх.





В челябинском филиале Всероссийского общества слепых ИА «Первое областное» сообщили, что с этой проблемой сталкиваются незрячие не только из областной столицы, но и из других городов региона, где доступная среда развита слабее.



«В городах Челябинской области, куда зашли кикшеринговые компании, слепые и слабовидящие тоже мучаются. Нам сообщают об этом каждое лето», — отмечает пресс-секретарь областной общественной организации Мария Бортникова.

Уже год Степан живет с сильными болями в ноге: год назад его сбил самокат в пешеходной зоне, и после сильного ушиба в колене начала скапливаться межсуставная жидкость.

«Я спокойно прогуливался по пешеходной зоне в Ленинском районе, и на тротуаре абсолютно без сигналов в меня врезался самокат. Я упал на бордюр, очень сильно ударил колено. Понимаю, что за рулем был ребенок лет восьми — десяти. Он тоже сильно ушибся, начал реветь, мы немного поругались и разошлись. Подумал, что заживет», — рассказывает Степан Фролов.





Не «зажило». Во время нашей беседы мужчина сидел на остановке, потому что с трудом дошел до нее от такси.

Чтобы стало меньше таких ситуаций, решение тоже предлагается, и оно простое, как три рубля: сделать стоянки для самокатов, о которых будут знать незрячие. Правда, сложность в том, что пользователи должны будут оставлять транспортные средства именно там, а не бросать где попало. И конечно, важно соблюдать правила дорожного движения и пользования самокатом.



