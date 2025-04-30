«Он для меня больше, чем просто поводырь»: челябинец о жизни с необычной собакой

Трехлетний лабрадор Зафар с нетипичным поведением следит за своим хозяином, а тот — за псом

В России существует всего две школы, где готовят собак-поводырей, обе — в Москве. За год они выпускают всего 60 собак на всю(!) страну. Кого-то из поводырей направляют и в Челябинск. Так здесь оказался черный как арабская ночь лабрадор Зафар. Ему всего три года, но он уже отвечает за жизнь своего подопечного Артема Мартынова и «работает психотерапевтом». Или это Артем в ответе за пса? В профессиональный праздник Зафара (да-да, сегодня отмечают День собаки-поводыря) корреспондент ИА «Первое областное» попытался разобраться, как слепые люди заботятся о своих спасителях.

«Если ты вообще не умеешь ориентироваться в пространстве и зависим от людей, которые тебя водят, то собака тебе ничем не поможет. А если ты активный и самостоятельный, то это очень большой плюс», — рассказывает Артем.

Зафар — не первая собака у Артема. Десять лет назад челябинцу из школы поводырей выделили восточно-европейскую овчарку Марфу. Она была активной и уверенной мадмуазель, любила жену и тещу Артема, тяжело отвыкала от инструктора и иногда позволяла себе вольности в работе: зачем вести хозяина по асфальтированной дорожке, если можно срезать по траве? Вот только спустя 10 лет работы у Марфы («еще один мой ребенок» — так говорит о ней Артем) обнаружили онкологию.

После смерти Марфы думать о новой собаке было тяжело, эмоции от потери не утихали. Но в 2023 году Артем решился на нового поводыря, потому что жить без собаки-проводника затруднительно. Тогда мужчина и познакомился с Зафаром.

Зафар быстро сепарировался от инструктора и привык к Артему, показал себя дисциплинированным работником. Вот только пес все еще удивляет мужчину. У Зафара необычный для поводыря характер: приходящих в квартиру людей он пугается, на шумы за дверью лает, будто он охранная собака. На балконе сгрыз подоконник и прокусил порог. А камеры журналистов застеснялся. Но «на работе» он меняется: на улице ведет себя, как настоящий провожатый, идет слева, все время осматривается на предмет опасностей для человека и выполняет команды (чаще всего «фу», «апорт», «лежать» и «место»).

«Зафар — „пес в мешке“. Он немного трусливый, дергается и шугается, даже когда в автобусах двери открываются. Хотя собака-поводырь не должна так себя вести. Он когда залаял в первый раз, я, если честно, был немного шокирован. Я с ним больше вожусь, чем с Марфой. До него я даже не знал, что собакам надо зубы чистить. Так у нас есть такая проблема: я пока нанесу пасту с мясным вкусом, он уже все съест. А иногда на улице мне говорят, что он что-то подбирает и ест. Я благодарю — я сам не вижу, чем он там занимается. Ну, лабрадоры — это же настоящие пылесосы. Он и у моих детей иногда печенье выпрашивает», — рассказывает Артем.

Собаку-поводыря выдают на всю жизнь, но ее можно поменять в течение полугода. Но Артем от такого отказался: во-первых, сам привык, во-вторых, Зафар уже привязался к семье. Да, у парочки есть, чем заняться и что проработать с кинологами: пес боится скоплений людей, но при этом боится остаться дома один.

«Соседи пишут часто, что собака заливается лаем и спрашивают, все ли нормально. Просто папы рядом нет, он даже не ест, когда я куда-то отхожу с кухни, сразу за мной идет. Он очень преданный. Прошлой собаке было абсолютно фиолетово: стук где-то, шум. А Зафар даже грома боится. Когда начинается дождь, он прячется в своем бомбоубежище в ванной».

Зафар спасает жизнь Артема, а мужчина, в свою очередь, заботится о питомце. Даже не так, о друге — собаку челябинец воспринимает, как верного товарища (правда, в речи Артема проскальзывают и такие частые для собачников «я его папа», «он как еще один мой ребенок»). Поводырей официально по документам зовут тифлосредством для реабилитации (даже не животным). Зафар для Артема необходимость. Но отчасти он и простая собака, которая хочет быть любимой, почесанной и накормленной. Зафару не отказывают в его хотелках: покупают лежанки, игрушки, одежду и обувь, вкусняшки (от сушеных субпродуктов пес оторваться не может).

Лабрадоры — собаки-аллергики, поэтому корм Артем покупает специальный, по 7 тысяч на месяц-полтора. Дважды в год Зафара водят на груминг. Ежегодно нужно проходить диспансеризацию у ветеринара. Также занимаются с кинологами. Расходы на поводыря субсидируются Соцфондом (собираешь 12 месяцев чеки, а потом приносишь кипу), вот только на год выделяются 37 тысяч. А теперь посчитайте, во сколько обходится один только корм.

«Собака всегда хочет есть, как и ребенок любой. В любой сезон нужна обработка от клещей и гельминтов. Вы же понимаете, какие сейчас цены на все... Стоимость лекарств и обмундирования для собак очень высокая», — говорит Артем.

Какие еще есть заботы у Артема по отношению к собаке? Зафара нужно вычесывать — шерсть с лабрадоров опадает с нереальной скоростью:

«Пылесосим каждый день: и робот-пылесос, и „я-пылесос“. Все его чешут, на груминг ходим, но все равно шерсть летит».

На улице собака «работает», но может и просто погулять как обычный пес. Например, сквер у дома Зафар просто обожает. Он уже выучил шуточную команду «самокат» и сам бежит к раскручивающейся платформе. Артем встает за «штурвал» (похожий на руль самоката, отсюда и название команды), двое детей мужчины садятся на карусель, а Зафар ложится рядом. Еще пес любит прыгать на батуте и ходить в собачий вольер на Алом поле — там он сам, даже без команд, с удовольствием лазает по горкам.

Иногда Артема спрашивают, что это он делает с собакой на детской площадке. На что мужчина отвечает — у него есть право находиться с собакой-поводырем где угодно: в транспорте, магазинах, самолетах. Возмущаются иногда в транспорте: кондукторы пытаются заставить заплатить за собаку, надеть на нее намордник. Вот только у слепых есть право на сопровождение собаки, и правила, которые относятся к обычным домашним животным, на поводырей не распространяются. Кто-то из прохожих пытается заставить Артема убирать за собакой на улице. Мужчина в ответ говорит, что абсолютно здоровые люди не убирают за своими животными, почему же тогда должен он? Он бы и хотел, но просто физически не может.

Артем отмечает, что для собаки кроме вкусняшек и вычесывания нужно устраивать поездки и выходы на фестивали и форумы. Это необязательно, но так собака двигается, общается с другими животными, выбрасывает энергию.

Выходят ли поводыри на пенсию и куда отправляются? Срок их службы оценивают в семь лет. Но если твой пес стал стар и не выполняет своей работы, то его можно оставить просто как домашнее животное и попросить о второй молодой собаке, которая будет работать. Зафар выйдет на пенсию нескоро — к трем годам некоторые собаки только-только передаются владельцам. Так что пожелаем прекрасному лабрадору долгих лет «на работе» с хозяином, который стал для собаки немного большим, чем просто подопечным.





P. S. Поздравляем Зафара и других собак-поводырей с их профессиональным праздником и передаем наше восхищение их работой!