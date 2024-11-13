Жизнь на ощупь: челябинские незрячие рассказали, как приспособиться к жизни в городе

Ориентироваться слепым помогают собаки‑проводники

Белая трость, очки, шлейка и четвероногий товарищ, который всегда рядом, — это самые необходимые атрибуты для Надежды и Артема. Сегодня у Первого областного информагентства непростые собеседники, они полностью лишены зрения. Как приспособиться к жизни в большом городе, как путешествовать и найти друзей, если ты не можешь заглянуть им в глаза, — в нашем материале.

Выбор собеседников неслучаен: 13 ноября отмечается Международный день слепых, поэтому мы решили рассказать, как живут и кем работают такие челябинцы.

Надежда Завей-Борода — руководитель клуба собак-проводников Челябинской области «Хвостатый провожатый», Артем Мартынов — член клуба, активист и друг. Оба слепые. Артем не видит с детства, а Надежда лишилась зрения в 34 года после очередной операции на глазах.





«Зрение потихоньку падало, а в 34 года после одной из операций молниеносно пропал свет. Я не видела ничего. Со временем свет вернулся», — рассказывает Надежда.

Теперь люди в ее глазах — это темные пятна. Артем же не видит даже этого. Все, что он может понять при помощи зрения, — темно на улице или светло.

Принято считать, что у слепых и слабовидящих людей другие органы чувств начинают работать более ярко. Собеседники говорят, что у каждого этот процесс происходит по-разному, в зависимости от того, когда человек лишился зрения.





«У тех, кто в раннем возрасте потерял зрение, тактильное чувство развито намного лучше, чем у тех, кто постепенно слеп или резко переставал видеть из-за травм или болезней. Это приходит со временем, раньше у меня такого не было, а сейчас я ориентируюсь на слух, даже могу понять, где расположены препятствия», — говорит Артем.

У кого-то в этот момент обостряется обоняние, кто-то начинает ориентироваться через тактильные ощущения.

«Главное — суметь перестроиться на жизнь без зрения», — говорит Артем Мартынов.

«Мы самостоятельные»

Руководитель клуба собак-проводников Челябинской области говорит, что часто встречается с мнением, что потеря зрения — это самое ужасное, что может произойти с человеком. Сама она так не считает.

«У меня нет зрения, но я могу двигать ругами, ногами, сходить в магазин. А если ты прикован к инвалидной коляске, у тебя, к сожалению, нет никакой возможности выйти из дома самостоятельно. Потому что у нас для колясочников нет почти ничего. Как он с четвертого этажа спустится? А мы самостоятельные. Собаки — это наша зона комфорта, доступность среды. Мы можем пойти в театр, органный зал или кафе», — рассказывает Надежда.

При этом не стоит забывать про главного помощника — собаку-проводника. Животное становится средством реабилитации, при помощи которого человек может заниматься спортом, ориентироваться в различных местах и самостоятельно передвигаться.





Черного, словно ночь, лабрадора Артема зовут Зафар, это уже вторая его собака-проводник. Помощницу Надежды такой же породы и цвета зовут Ронда, она активная и жизнерадостная, как и ее хозяйка.

«Ты что, слепая?!» — «Да»

«В первую очередь собака-проводник — это все-таки друг, член семьи и твоя частичка. Они становятся твоими глазами и позволяют много куда сходить: от госучреждения и магазина до больницы или поликлиники», — говорит Артем Мартынов.

Существование в большом городе для слепых не обходится без испытаний. Собеседники рассказывают, что они нередко встречаются с недопониманием со стороны общества.





«Большое недопонимание есть в транспорте. Часто спрашивают: „Куда вы с собакой?“ У нас уже выработан иммунитет, мы отвечаем, что незрячие. „Это ваши проблемы“, — получаем в ответ», — говорит Надежда.

Некоторые кондукторы, по словам собеседников, могут требовать деньги за оплату проезда для собак-проводников, хотя это запрещено законом. Собака-проводник должна ездить бесплатно и находиться рядом с хозяином в любом виде транспорта.





В поликлиниках и магазинах тоже нередко незрячие сталкиваются со сложностями.

«Я слепой, моя жена и двое детей слабовидящие. В этот район переехали недавно, и мы с Зафаром исследуем его. Где-то тебя встречают вообще без проблем, а где-то бывают сложности. И здесь дело в человеческом отношении. Мы пришли с детьми в поликлинику и там, конечно, нарвались на конфликт с родителями. Они спрашивали, почему мы без очереди, хотя по закону мы имеем на это право. Нужно было прочесть номер полиса для медсестры, я этого сделать не мог, и она отправила искать того, кто это сделает», — рассказывает Артем.



Как побороть стеснение и объяснить людям, как живут незрячие

Для того чтобы подобных ситуаций становилось меньше, важно повышать уровень общественной осведомленности.

«Один раз на меня накричали: „Ты что, слепая?!“ Да. Я тогда была без трости и без собаки», — рассказала Надежда.

Слабовидящие и слепые дети часто стесняются трости из-за того, что их будут дразнить, делятся собеседники. Поэтому очень важно проводить информационно-просветительскую работу с ними.

«Мы с Артемом проводим „Уроки доброты“, это что-то вроде „Разговоров о важном“ в школе. На них рассказываем, кто такие собаки-проводники, как к ним бережно относиться, как предложить помощь незрячему. Через детей это отлично доходит до родителей», — делится Надежда.



К правилам, которые важно знать при общении с незрячими и слабовидящими: собаку нельзя отвлекать; к слепому человеку следует проявлять уважение так же, как и к здоровому; если незрячий заблудился, надо легонько дотронуться до плеча и спросить, нужна ли помощь.

Друзья, путешествия и работа у незрячих

«Мы много путешествуем, а благодаря Ронде у меня появилось много друзей. Потому что она подходит, носом тычет, чувствует хорошего человека. Я бы столько знакомых не приобрела никогда в жизни», — делится Надежда.

Путешествовать, посещать мероприятия, ходить в кино и на концерты у незрячих людей спокойно получается. Выручает в этом моменте тифлокомментатор. Он передает информацию, которая происходит на сцене или экране по блютус-наушнику для слепого.





«Мы вместе с Рондой много где были. В Москве ездили в музей, потом поехали в Санкт-Петербург. Проводили всероссийский „Урок доброты“, потом ходили в Эрмитаж — с гидом, конечно. Я мечтала его посетить, с детства видела на картинках, а сейчас даже удалось что-то потрогать», — рассказывает Надежда.

Артем работает массажистом, говорит, что зрение в этом деле не так важно, как тактильные ощущения.

«Решил делать массаж, у меня медицинское образование. Все равно столкнулся с проблемами. Здоровые люди не всегда понимают незрячих, они думают, что нас везде нужно сопровождать. Но ориентироваться ты начинаешь достаточно быстро. Как правило, зарплата у нас небольшая, это минималка. Но, даже исходя из этого, на работу инвалидов не хотят брать», — говорит Артем.

В Челябинске практически нет предприятий и организаций, где могут работать слепые и слабовидящие. Материальные выплаты для инвалидов по зрению не превышают 27 тысяч рублей на человека, поэтому многие незрячие стараются искать подходящую работу.

В региональном отделении Всероссийского общества слепых около четырех тысяч подопечных. В организации поделились, что в настоящее время количество людей уменьшается, потому что молодежь с проблемами зрения выбирает другие средства саморазвития и самозанятости.

Где взять собаку-проводника?

Собаку-проводника могут получить только незрячие инвалиды первой группы. Преимущественно на эту роль выбирают овчарок и лабрадоров. У вторых отсутствует ген агрессии, они быстрее других пород обучаются и очень любят людей.





В России не так много мест, где обучают собак-проводников. У наших героев четвероногие друзья из Москвы, если точнее, то из Российской школы собак-проводников.

«Некоторые рассказывают, что они уже знают, какая у них будет собака. Я ехала и не знала. Знала только, что будет лабрадор. Думала, что будет девочка спокойная, но сейчас вы видели, какая она. Кинологи говорят, что животные подстраиваются под своих хозяев. Нам говорят, что мы с ней очень похожи, порой она понимает меня без слов», — делится Надежда.

Ежегодно незрячие получают компенсацию от государства в размере 34,5 тысячи рублей. Признаются, что на уход и еду для животного требуется больше.





Инвалидам первой группы по зрению собак-проводников вручают бесплатно. Их обучение сейчас обходится в полтора миллиона рублей. В эту сумму входит сама собака, снаряжение, обучение, питание, передача инвалиду.