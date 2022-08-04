Сервис аренды электросамокатов Whoosh разработал алгоритм для выявления ситуаций, когда на одном транспортном средстве едут сразу два человека. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Особый алгоритм анализа данных, поступающих с цифровых датчиков на электросамокатах, позволит определить, сколько человек находится у руля транспортного средства. В случае нарушений условий эксплуатации можно будет оперативно принять меры.
Технология гораздо сложнее, чем просто замер веса водителя, и учитывает разные параметры состояния самоката и поездки, пояснили в Whoosh. Такие меры вводятся для того, чтобы исключить поездки на одном самокате вдвоем, тем более если один из пассажиров — ребенок.
Разработка алгоритма в компании заняла больше года. Пока идет тестирование на нескольких десятках самокатов, в дальнейшем его будут применять во всем автопарке.
«Один из самых сложных вопросов — понять, насколько корректно мы определили, что действительно на самокате не один человек и что с этим делать. Автоматически штрафовать или останавливать самокат на ходу — плохой сценарий, особенно на первом этапе. Скорее всего, мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения, наверно, штрафовать или блокировать аккаунт», — уточнила пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.
В компании отметили, что поездка на самокате вдвоем правилами сервиса категорически запрещена. В случае выявления нарушения, пользователям грозит штраф. Правила поездки отражены в специальной инструкции, наклеенной на самокате, а также перечислены в мобильном приложении.
Технология детектирования поездок вдвоем — часть аналитического проекта Whoosh. В нем также будут реализованы технологии по идентификации поездок на самокате детей, стиля вождения и определение качества покрытия.