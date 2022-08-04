В Челябинске начнут штрафовать за поездки вдвоем на электросамокате

Сервис аренды внедряет алгоритм по учету количества человек за рулем

Сервис аренды электросамокатов Whoosh разработал алгоритм для выявления ситуаций, когда на одном транспортном средстве едут сразу два человека. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Особый алгоритм анализа данных, поступающих с цифровых датчиков на электросамокатах, позволит определить, сколько человек находится у руля транспортного средства. В случае нарушений условий эксплуатации можно будет оперативно принять меры.

Технология гораздо сложнее, чем просто замер веса водителя, и учитывает разные параметры состояния самоката и поездки, пояснили в Whoosh. Такие меры вводятся для того, чтобы исключить поездки на одном самокате вдвоем, тем более если один из пассажиров — ребенок.

Разработка алгоритма в компании заняла больше года. Пока идет тестирование на нескольких десятках самокатов, в дальнейшем его будут применять во всем автопарке.

«Один из самых сложных вопросов — понять, насколько корректно мы определили, что действительно на самокате не один человек и что с этим делать. Автоматически штрафовать или останавливать самокат на ходу — плохой сценарий, особенно на первом этапе. Скорее всего, мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения, наверно, штрафовать или блокировать аккаунт», — уточнила пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

В компании отметили, что поездка на самокате вдвоем правилами сервиса категорически запрещена. В случае выявления нарушения, пользователям грозит штраф. Правила поездки отражены в специальной инструкции, наклеенной на самокате, а также перечислены в мобильном приложении.

Технология детектирования поездок вдвоем — часть аналитического проекта Whoosh. В нем также будут реализованы технологии по идентификации поездок на самокате детей, стиля вождения и определение качества покрытия.