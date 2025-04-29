18 человек пострадали в ДТП с электросамокатами в Челябинской области с начала 2025 года

Большинство из них — дети

С начала 2025 года в Челябинской области произошло 18 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 18 человек. 11 из них — дети, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сами кикшеринговые компании с 28 апреля увеличили штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками, чтобы минимизировать количество ДТП с их участием. Сумма выросла втрое — с 10 до 30 тысяч рублей, передает газета «Известия».

Представитель одной из таких компаний сообщил, что дети до 16 лет — самая аварийная категория водителей: они нарушают правила вождения и часто провоцируют ДТП.

Если же к вождению электросамоката ребенка допустит взрослый, то его аккаунт в кикшеринговом сервисе заблокируют. Штраф за нарушение тоже выпишут.

В ближайшие годы кикшеринговые компании планируют ввести верификацию пользователей через «Госуслуги», чтобы проверять реальный возраст ездока.