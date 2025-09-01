В Челябинске создали 1,5 тысячи парковок для электросамокатов

Официальные места стоянок обозначили специальной разметкой

В Челябинске определили официальные парковочные места для электросамокатов. Все полторы тысячи мест появились на карте в приложении, оставить самокат вне стоянки у арендаторов не получится, сообщили в пресс-службе Whoosh.

На улицах парковки обозначили специальной разметкой на тротуарах с изображением самоката. Ограничение зоны стоянки должно повысить комфорт в первую очередь для пешеходов.

«Надеемся, что положительный эффект от нанесения разметок позволит постепенно увеличивать количество согласованных городом парковок», — сообщили в компании Whoosh.

Парковки в городе создали после соглашения кикшеринговых компаний с мэрией. Теперь челябинцы смогут завершать поездку только в определенных точках, где самокаты не мешают прохожим.

Напомним, депутаты Заксобрания одобрили законопроект о введении ответственности за небрежную парковку электросамокатов. Размеры штрафов могут составить: для юридических лиц — 50—100 тысяч, для должностных — 10—50 тысяч, для граждан — 2—5 тысяч рублей.