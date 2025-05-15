В Челябинске следователи изымают электросамокаты с улиц города

На кикшеринги заведено дело по предоставлению услуг ненадлежащего качества

После блокировки электросамокатов в Челябинске следователи СКР начали изымать транспорт с улиц города. Более 1,5 тысячи самокатов уже пропали с тротуаров. Как рассказали в СУ СКР по Челябинской области, на компании кикшеринга возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг ненадлежащего качества.

По версии следствия, руководство компаний не обеспечило надлежащие условия для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе: не поддерживало безопасное состояние средств, не предусмотрело идентификацию арендатора транспорта, не проводило анализ и не устраняло причины ДТП, а также не информировало пользователей транспорта о факторах опасности и правилах использования самокатом.

«В настоящее время следователями СК России из органов местного самоуправления и коммерческих организаций запрошена необходимая документация, в том числе относительно оснований размещения средств передвижения на территории региона, проводятся допросы, изъято более 1,5 тысячи электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств, назначены судебные экспертизы в целях исследования технического состояния транспортных средств, в том числе наличия необходимого программного обеспечения», — сообщили в Следкоме.

О блокировке самокатов высказалась и мэрия Челябинска. В администрации пояснили, что 6 мая операторам было направлено соглашение, в котором прописывались основные правила работы сервиса (ограничение скорости, запрет на передвижение на отдельных территориях, в состоянии алкогольного опьянения, на эксплуатацию одновременно двумя и более лицами, а также детьми младше 14 лет), но обратной связи от компаний до сих пор нет.

«Практически каждый день на улицах города происходят ДТП с участием самокатов. Мы видим, как игнорируются правила безопасности и не соблюдаются все ранее достигнутые договоренности. До сих пор мы не получили обратной связи от операторов, соглашение с их стороны не подписано. Хотя документ разрабатывался совместно, о чем мы ранее уже сообщали», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, с начала сезона в области произошло не менее 130 ДТП с электросамокатами, пострадали 133 человека, в том числе 57 несовершеннолетних.