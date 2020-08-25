Более 600 тысяч вакцин от гриппа уже поступили в Челябинскую область

Прививочная кампания может быть осложнена ситуацией с коронавирусом, считают специалисты.

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Сегодня в министерстве здравоохранения Челябинской проходит большая пресс-конференция, в ходе которой сообщили, когда начнётся прививочная кампания в этом году, кого будут прививать и какой будет вакцина.

«В этом году вакцина будет изменена. В ней будут присутствовать все три штамма. Будут и четырёхкомпонентные. На сегодняшний день вакцина от гриппа уже поступила на „Областной аптечный склад“. 223 330 доз детской вакцины и 370 650 доз взрослой. Всего в этом году поступит 1 645 000 доз вакцины. Однако детей живыми вакцинами не прививают. Им делают субъединичные, то есть вводят антиген. Сам грипп такая вакцина не вызовет, и ставить её можно с шести месяцев»,— передаёт корреспондент ОТВ.

Как говорят эксперты, сезон будет непростым из-за коронавируса. И медики пока не могут сказать, как будет вести себя грипп в сочетании с ковидом. Поэтому лучше всего поставить прививку и обезопасить себя.

«Прививочная кампания в этом году начинается раньше. Сейчас вакцины распределяют по больницам, и поставить их южноуральцы смогут в поликлиниках по месту жительства. Между вакцинами от гриппа и коронавируса должно пройти не менее месяца»,— сообщает корреспондент ОТВ.

Отметим, что в группу риска входят беременные женщины, пожилые люди старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания, а также врачи, учителя, призывники, студенты и те, кто работает с людьми. Они имеют первоочередное право поставить прививку от гриппа.

Напомним, что вакцинация остаётся добровольной.