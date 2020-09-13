Вакцина от коронавируса появится в Челябинской области до понедельника

Правительство РФ «обкатывает» систему доставки препаратов в разные уголки России.

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Вакцину от коронавируса должны доставить в регионы, в том числе и в Челябинскую область, до 14 сентября. Пробные партии препарата были рассортированы и отправлены во все уголки России для того, чтобы протестировать систему доставки. Таким образом регионы выработают алгоритмы, по которым будут работать, получая вакцину, сообщает ТАСС.

«Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены, сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился. Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы. Фактически, до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», — цитирует издание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Каждый этап использования новой вакцины тщательно проверяется, именно для этого необходима подобная «репетиция».

Напомним, первую вакцину от коронавируса зарегистрировал Центр имени Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V».