Жители Кусинского района жалуются, что непривитых от гриппа детей отправят на «дистант»

По их словам, ребенок без прививки не сможет посещать школу от четырех до восьми недель.

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Родители школьников Кусинского муниципального района бьют тревогу из-за «принудительной» вакцинации детей от гриппа. Информацию о том, что непривитый ребенок не сможет посещать образовательное учреждение, взволнованные кусинцы разместили в социальных сетях.

«Мне звонила родственница, которая проживает в Кусинском районе. Суть в том, что в поликлиниках начали ставить прививки детям от гриппа принудительно. Если не поставить вакцину, то родителей запугивают тем, что детям запретят ходить в школу. Якобы учиться из дома придется от месяца до двух», — пишет в соцсетях анонимный пользователь.

Однако обязательной вакцинации от гриппа на данный момент в Челябинской области нет. Информацию подтвердили в региональном министерстве образования.

«Обязательной вакцинации от гриппа у нас нет. Врачи, во время разговора с родителями, могут как-то нагнетать обстановку, но запретить ребенку посещать школу никто не может. В случае, если родитель столкнулся с подобной ситуацией, он может уточнить информацию у руководителя Управления образования Кусинского района. Но никто не может принудить ставить ребенку прививку от гриппа», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе Министерства образования Челябинской области.

Получить комментарий в Управлении образования и администрации Кусинского муниципального района на момент публикации не удалось.