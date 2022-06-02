В городе Златоусте завершилась длившаяся около двух лет ликвидация мазутохранилища, располагавшегося в 10 метрах от многоквартирного дома, сообщили в министерстве экологии Челябинской области. Теперь власти города планируют организовать здесь спортплощадку или детский городок.
В Минэкологии уточнили, что мазутные капежи остались в городе от бывшего машиностроительного завода имени Ленина. Толщина замазученных грунтов достигала более 5 метров.
Ликвидация мазутохранилища велась в течение двух лет в рамках в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». По словам замминистра экологии Челябинской области Сергея Лаврова, на выделенные средства были произведены выемка замазученного грунта, его переработка, а также восстановление земельного участка.
«Предположительно через месяц на обезвреженной почве должна вырасти зеленая трава», — добавил замминистра экологии.
В ближайшее время власти Златоуста вместе с жителями решат, как использовать территорию бывшего мазутохранилища. По словам главы города Максима Пекарского, здесь возможна организация детского городка или спортивной площадки.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня