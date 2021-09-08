ЧМК обновил систему газоочистки в электросталеплавильном цехе

Продолжается ремонт нагнетателей

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») провел масштабный ремонт системы мокрой очистки газа в электросталеплавильном цехе № 6. Здесь заменили трубопроводы и насосы для бесперебойной подачи воды на пылеуловители, сообщили в пресс-службе ПАО «ЧМК».

Пылеуловители «Вентури» очищают дымовые газы от твердых частиц с помощью распыления воды, которая затем с частицами пыли оседает и поступает в специальные емкости. Затем воду очищают и снова подают на пылеуловители, образуя замкнутый цикл водоснабжения. В настоящее время также в цехе продолжается ремонт нагнетателей — центробежных машин, которые удаляют из сталеплавильных агрегатов дымовые газы.

«Такой способ позволяет достичь высокой степени очистки газа, а проводимые работы обеспечат эффективность газоочистного оборудования. Ремонт системы мокрой газоочистки нашего сталеплавильного цеха реализуется в рамках программы экологического соглашения с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Обновление системы газоочистки благоприятно отразится на экологии города», — рассказал директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.









ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.