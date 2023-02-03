В Челябинске до вечера 3 февраля установились неблагоприятные метеоусловия. Министерство экологии области провело работу с предприятиями по сокращению выбросов в период НМУ, сообщили в пресс-службе ведомства. Промышленники отчитались о снижении работы заводов на 50%.
По данным Челябинского гидрометцентра, режим НМУ второй степени установился до 19 часов 3 февраля. В пресс-службе Минэкологии региона уточнили, что в период неблагоприятных метеоусловий промышленные предприятия снижают выбросы на 30—40% и усиливают контроль за выбросом загрязняющих веществ в атмосферу.
«Министерство экологии Челябинской области контролирует работу промышленников по выполнению необходимого снижения. Так, АО «Челябинский цинковый завод» вывел из работы 3 печи из 5 Вельц-цеха, деятельность предприятия составила 31% от всей мощности, ПАО „Челябинский Металлургический комбинат“ сократил деятельность в доменном, кислородно-конвертерных цехах, ООО „Мечел-Кокс“ сократил деятельность предприятия на 50%, дополнительно осуществляя контроль выбросов на территории жилой застройки, прилегающей к предприятию, ООО Филиал „Завод Техно“ приостановил деятельность первой технологической линии по производству минеральной ваты, в ЗАО „Минплита“ производительность деятельности в период неблагоприятных метеоусловий составляет на 50% от всей мощности»,— сообщил министр экологии Сергей Лихачев.
В министерстве добавили, что круглосуточная работа по мониторингу за качеством воздуха будет продолжена. Специалисты также усилят контроль за работой промышленных предприятий города и области.
Челябинцы могут сообщить о качестве воздуха в Минэкологии по номеру +7-906-890-96-70 или оставить обращение в интернет-приемной ведомства. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив дежурному инспектору Росприроднадзора по номеру +7-922-696-51-56.
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