Магнитогорский металлургический комбинат инвестирует в экологию 26 млрд рублей

Предприятие на 37% увеличило фонд программы

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) утвердили обновленную экологическую программу, согласно которой объем инвестиций в экологию в этом году вырастет на 37% к уровню прошлого года и достигнет 26 млрд 847 млн рублей.

Основные вложения связаны со строительством новых природоохранных сооружений на коксохимическом производстве ПАО «ММК» в рамках его комплексной реконструкции, включающей строительство комплекса коксовой батареи № 12, а также реконструкцию биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов. В общей сложности на эти объекты будет направлено около 14 млрд рублей.

«Экологической программой на 2022 год предусмотрена реализация 29 мероприятий по защите атмосферного воздуха во всех ключевых переделах комбината. Общие инвестиции на этом направлении превысят 9 млрд рублей. Уже реализованы проекты по реконструкции пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров № 1, 2 и 3, а также отделения перелива чугуна кислородно-конвертерного цеха; проект по реконструкции газоочисток и газоотводящих трактов электродуговых печей в электросталеплавильном цехе. Реализация всех запланированных мероприятий позволит сократить валовые выбросы загрязняющих веществ на шесть тысяч тонн в год и снизить значение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) Магнитогорска до уровня 5,4 единицы»,

— сообщает пресс-служба предприятия.

Также в этом году запланированы восемь проектов, направленных на уменьшение водопотребления и снижение сбросов загрязняющих веществ. Их реализация позволит сократить вредное воздействие на 600 тонн за счет нулевого объема сброса в Магнитогорское водохранилище и уменьшения сброса с Известнякового карьера. При этом водопотребление из Магнитогорского водохранилища планируется ограничить объемом не выше 122,46 млн кубометров в год. Продолжатся мероприятия по его зарыблению: всего за 2022 год будет выпущено 30 тыс. штук молоди белого амура и 50 тыс. штук толстолобика.

В числе других направлений экологической программы — мероприятия по снижению и предотвращению воздействия промышленных отходов на окружающую среду, а также рекультивация земель и благоустройство территорий. Ключевым мероприятием в этом направлении станет ликвидация Восточного карьера горы Магнитной с восстановлением нарушенных земель на площади более 100 гектаров. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей. Для восстановления ландшафта и озеленения территории ПАО «ММК» будет высажено 826 деревьев и 4449 кустарников, еще 1915 различных растений будут высажены на территории города.

«Сегодня экология действительно является одним из ключевых приоритетов для нашей компании. Именно поэтому, осуществляя техническое перевооружение, мы уделяем особое внимание достижению экологической безопасности и применению наилучших доступных технологий. Это вопрос не только охраны окружающей среды, но и экономической эффективности — за счет внедрения новых технологий ММК планомерно движется в направлении экологически безопасного и максимально эффективного производства», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В 2021 году ММК инвестировал в экологию более 17 млрд рублей.