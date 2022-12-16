В Магнитогорске построят комплекс по утилизации отходов

Объект запустят в 2026 году

В Магнитогорске планируют построить комплекс по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Его планируют запустить к 2026 году. Министерство экологии региона разместило предложение о заключении концессионного соглашения на портале «ГИС.Торги», сообщили в пресс-службе ведомства.

Мощность комплекса составит не менее 115 тыс. тонн в год, итоговая утилизация — до 60%. Это позволит в два раза увеличить количество вторсырья, пригодного для дальнейшей переработки.

«Правительство Челябинской области уделяет большое внимание организации и оптимизации процессов сбора, утилизации ТКО на территории области. Создание новой современной инфраструктуры с минимальной нагрузкой на окружающую среду — главная задача экологического блока правительства региона. Достигнута договоренность с ППК „РЭО“ о получении средств на данные проекты за счет „зеленых“ облигаций с минимальным льготным кредитованием», — пояснил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

В 2022 году в Магнитогорске ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс и полигон мощностью 200 и 175 тысяч тонн соответственно.

