В Челябинской области до конца года рекультивируют верхнеуфалейскую свалку

Работы обойдутся в более чем 90 млн рублей

Администрация Верхнеуфалейского городского округа заключила контракт на рекультивацию городской свалки, сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе муниципалитета. Подрядчик должен будет выполнить работы до 31 декабря 2023 года.

Контракт заключен между муниципальным учреждением «Специализированное управление городского хозяйства» и челябинским ООО «СКБ Форум». Работы оценены в сумму более чем 90 млн рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году в Челябинской области планируют рекультивировать городские свалки в Карталах и Верхнем Уфалее. На это потратят 225 млн рублей, из них более 143 млн рублей — это средства федеральной субсидии по проекту «Чистая страна».