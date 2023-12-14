Алексей Текслер отметил актуальные для Челябинской области темы прямой линии Владимира Путина

Глава региона поддержал решения президента по поддержке семей и медработников

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение и отметил несколько тем с прямой линии президента РФ Владимира Путина, которые касаются нашего региона. Глава Южного Урала поддержал решение о продлении льготной семейной ипотеки и субсидий семьям с тремя детьми для погашения жилищного кредита.

«Следующая тема — это нехватка медицинского персонала. Президент сказал о принятии решения о повышении подъемных по программе „Земский доктор“ и о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения. Очень важная тема. Согласен с президентом, что опережающим темпом должны расти доходы граждан. У нас в регионе принято решение по индексации зарплат в бюджетной сфере. Также мы подписали соглашение с работодателями и профсоюзами о том, что зарплаты должны расти выше инфляции»,— отмечает Алексей Текслер.

Еще одна важная для Челябинской области тема с прямой линии с президентом — надежное и бесперебойное электроснабжение. Губернатор рассказал, что вместе с «Россетями» и другими сетевыми компаниями работают сразу по нескольким проблемным точкам.

Затронул Алексей Текслер и тему мигрантов. Глава региона отметил, что они должны уважать и соблюдать законы РФ. Важно патриотическое воспитание и участие в нем ветеранов СВО. Актуальной является и тема поддержки сельского хозяйства.

«Главное, что я бы хотел отметить. Президент четко сказал, что победа будет за нами»,— резюмировал Алексей Текслер.