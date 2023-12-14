Президент России Владимир Путин предложил повысить подъемные, которые государство платит медикам, переезжающим на село. Такую инициативу глава государства озвучил в качестве одного из способов решения проблемы дефицита медицинских кадров.
«Выплаты по программе „Земский доктор“ можно повысить до 2 миллионов рублей, а выплаты по программе „Земский фельдшер“ — до одного миллиона рублей»,— заявил Владимир Путин.
Глава государства пообещал, что уже в ближайшее время обсудит этот вопрос с правительством.