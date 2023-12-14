Владимир Путин предложил повысить подъемные переезжающим на село медикам

Выплаты могут увеличить вдвое

Президент России Владимир Путин предложил повысить подъемные, которые государство платит медикам, переезжающим на село. Такую инициативу глава государства озвучил в качестве одного из способов решения проблемы дефицита медицинских кадров.

«Выплаты по программе „Земский доктор“ можно повысить до 2 миллионов рублей, а выплаты по программе „Земский фельдшер“ — до одного миллиона рублей»,— заявил Владимир Путин.

Глава государства пообещал, что уже в ближайшее время обсудит этот вопрос с правительством.