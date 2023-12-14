В России в 2023 году собрали более 150 млн тонн зерна

Государство продолжит оказывать поддержку аграриям

В эфире прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал вопрос от фермера из хутора Серебрянский Волгоградской области о появлении новых программ по поддержке животноводства. Руководитель сельхозпредприятия «Сокол» Дмитрий Панин рассказал, что в течение нескольких лет возрождает ферму крупного рогатого скота по мясомолочному направлению.

«Предполагаю, что такие фермы на 100-200 голов являются самыми оптимальными для развития мясомолочной промышленности. В связи с этим вопрос. Планируются ли новые программы министерства сельского хозяйства по поддержке подобных предприятий?»,— поинтересовался Дмитрий Панин.

Владимир Путин отметил, что у Минсельхоза РФ много программ поддержки, на них выделяются большие деньги. Но без активного и с полной отдачей труда сельчан ничего бы не было. Результаты же в целом хорошие.

«Что касается небольших фермерских хозяйств. Из всего объема помощи, которая выделяется государством на поддержку сельхоз отрасли, 40% идет на поддержку фермерства. Фермеры обеспечивают 15% в общем объеме сельхозпродукции на внутреннем рынке. Это много. Их продукция разнообразит наш внутренний сельскохозяйственный рынок. И это очень хорошо»,— говорит президент РФ.

Животноводческим предприятиям оказывают целый комплекс мер поддержки. Если не хватает и нужно что-то еще внедрить, по словам главы государства, об этом можно поговорить. Министерству сельского хозяйства президент поручил связаться с фермером из Волгоградской области и обсудить варианты поддержки.

Владимир Путин обратился ко всем, кто работает на селе, и в крупных предприятиях, и в подсобных хозяйствах.

«Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года. У нас опять один из рекордных урожаев — 150 с лишним миллионов тонн зерна. Это общее количество. В очищенном виде будет около 146 с лишним миллионов тонн зерна. Это вместе с так называемыми новыми территориями, на которых произведено 5-6 миллионов тонн. Результат очень хороший»,— отмечает глава государства.

Ведущий прямой линии задал еще один вопрос от сельчан — обеспечена ли продовольственная безопасность страны по основным видам продукции? Владимир Путин с уверенностью ответил утвердительно. Однако есть проблема, касающаяся семян различных культур. Президент отметил, что стоят задачи в области селекции. До 2030 года действует специальная программа. Проблема решаемая, подчеркнул глава государства.