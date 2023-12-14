Путин продлил программу модернизации первичного звена здравоохранения

Она станет частью предвыборной кампании президента

Программу модернизации первичного звена здравоохранения продлят в России. Об этом во время прямой линии с россиянами заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы обязательно продлим программу модернизации первичного звена здравоохранения. Сделано много, но еще недостаточно. Проблемы мы понимаем, будем продолжать. Особое внимание будет уделено сельской местности. На село уходит более половины бюджета программы, так и будем делать дальше», — заявил глава государства.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения предполагает проведение капитальных ремонтов и строительство новых ФАПов, амбулаторий и поликлиник, а также закупку современного медицинского оборудования.

Также Владимир Путин пообещал, что внутри программы будет сделан акцент на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые дают высокую смертность.

Также во время прямой линии с журналистами и жителями страны Владимир Путин заявил о повышении размера подъемных выплат для медиков, переезжающих на село.