Путин выступил за продление «Семейной ипотеки» после июля 2024 года

Кредит на жилье дают под 6% годовых

Правительство России подготовит предложения по продлению семейной ипотеки после 2024 года. Соответствующее поручение кабинету министров пообещал дать президент Владимир Путин во время сегодняшней прямой линии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«„Семейная ипотека“ у нас скоро заканчивается — она до июля следующего года только действует. Правительство сейчас думает над тем, чтобы ее продлить. Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я считаю, что лучше думать в направлении продления», — прокомментировал глава государства один из поступивших вопросов.

Напомним, что семейная ипотека предоставляется под 6% с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Кроме того, семьям с тремя детьми и более также положена субсидия в размере 450 тысяч.

По данным Сбербанка, по итогам девяти месяцев 2023 года в общем объеме жилищных кредитов в Челябинской области доля льготной ипотеки достигла 46%. В аналогичный период 2022 года показатель составлял 36%.

В рамках семейной ипотеки объем кредитования составил 29 млрд рублей — рост в 3,7 раза. Ранее правительство РФ уже продляло срок действия льготных ипотечных программ до 1 июля 2024 года. Семейная ипотека стала доступна для семей с двумя детьми.