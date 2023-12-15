Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала прошедшую накануне прямую линию Владимира Путина, посвященную итогам 2023 года. Она обратила внимание на несколько ключевых тем, которые затронул президент РФ, а также поддержала его инициативы, касающиеся социальной поддержки семей и детей. Об этом Ирина Гехт рассказала на своем официальном аккаунте в телеграмм-канале.
Ирина Гехт подчеркнула, что в ходе прямой линии много вопросов было посвящено внешнеполитической ситуации России. По ее мнению Владимир Путин дал «ясные и аргументированные ответы». Но большой блок вопросов касался ситуации внутри страны.
«Важно, что президент обозначил свою позицию по поводу абортов. До сегодняшнего дня тема вызывала серьезные дискуссии в обществе. На мой взгляд, глава государства поставил в вопросе точку, обозначив, что запреты в этом деле никогда ничего не решали. Наша задача — создать условия: изменить работу женских консультаций, оказать поддержку женщинам и семьям», — отметила первый замгубернатора.
Ирина Гехт также обратила внимание на том, что Владимир Путин нацелен на консолидацию общества. Она увидела в этом посыл «не только к борьбе за суверенитет России, но и за единение внутри нее».
«Президентская уверенность, опыт и любовь к стране, которые прошли красной нитью через всю трансляцию, на самом деле окрыляют. Это мощный старт новой предвыборной кампании. Полагаю, здесь не должно быть сомнений в том, кто возглавит страну на следующий срок. Владимир Владимирович очень тонко чувствует настроение россиян и достойно защищает нашу страну на внешнем контуре», — резюмировала первый замгубернатора.