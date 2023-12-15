Ирина Гехт назвала прямую линию Владимира Путина мощным стартом его предвыборной кампании

Заместитель губернатора Челябинской области выделила основные тезисы в высказываниях президента РФ

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала прошедшую накануне прямую линию Владимира Путина, посвященную итогам 2023 года. Она обратила внимание на несколько ключевых тем, которые затронул президент РФ, а также поддержала его инициативы, касающиеся социальной поддержки семей и детей. Об этом Ирина Гехт рассказала на своем официальном аккаунте в телеграмм-канале.

Ирина Гехт подчеркнула, что в ходе прямой линии много вопросов было посвящено внешнеполитической ситуации России. По ее мнению Владимир Путин дал «ясные и аргументированные ответы». Но большой блок вопросов касался ситуации внутри страны.

«Важно, что президент обозначил свою позицию по поводу абортов. До сегодняшнего дня тема вызывала серьезные дискуссии в обществе. На мой взгляд, глава государства поставил в вопросе точку, обозначив, что запреты в этом деле никогда ничего не решали. Наша задача — создать условия: изменить работу женских консультаций, оказать поддержку женщинам и семьям», — отметила первый замгубернатора.

Ирина Гехт также обратила внимание на том, что Владимир Путин нацелен на консолидацию общества. Она увидела в этом посыл «не только к борьбе за суверенитет России, но и за единение внутри нее».

«Президентская уверенность, опыт и любовь к стране, которые прошли красной нитью через всю трансляцию, на самом деле окрыляют. Это мощный старт новой предвыборной кампании. Полагаю, здесь не должно быть сомнений в том, кто возглавит страну на следующий срок. Владимир Владимирович очень тонко чувствует настроение россиян и достойно защищает нашу страну на внешнем контуре», — резюмировала первый замгубернатора.