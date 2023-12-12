В Сосновском районе энергетики провели работы по восстановлению электроснабжения

Из-за холодов увеличился рост нагрузки на центры питания

«Командой в 80 человек за эти дни мы выполнили замену семи трансформаторов и установили четыре новые трансформаторные подстанции. Работы сейчас осложняются низкими температурами до −40 градусов. В ряде случаев нам приходиться дополнительно отогревать элементы электроустановок, спецтехника также работает на пределе возможностей»,

— отметили в «Россети Урал».