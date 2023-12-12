Сегодня, 12 декабря, аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Урал» провели работы в микрорайоне Княжий поселка Большие Харлуши. Из-за холодов только рост нагрузки на подстанции и центры питания составил 30%, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго».
«Командой в 80 человек за эти дни мы выполнили замену семи трансформаторов и установили четыре новые трансформаторные подстанции. Работы сейчас осложняются низкими температурами до −40 градусов. В ряде случаев нам приходиться дополнительно отогревать элементы электроустановок, спецтехника также работает на пределе возможностей», — отметили в «Россети Урал».
В деревне Малиновке за последнее время специалисты установили одну дополнительную трансформаторную подстанцию (ТП), реконструировали с увеличением мощности две ТП. Также в деревне Осиновка появились три дополнительные станции, еще одну реконструировали с увеличением мощности.
Добавим, что накануне в некоторых поселках Сосновского района часть домов или весь населенный пункт не имеют доступа к газу. Электроснабжение — единственный способ сохранять тепло в домах. В поселке Княжий голубое топливо перекрыли еще в августе, а с приходом сильных холодов начало сбоить электричество. В итоге жители попали в патовую ситуацию.
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