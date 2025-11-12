Алексей Текслер осмотрел обновленный дневной стационар в Южноуральске

Планируется ремонт больницы

В ходе рабочей поездки губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил городскую больницу Южноуральска. Главный объект осмотра — отремонтированный дневной стационар при поликлинике, который вскоре начнет принимать пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона.





Дневной стационар площадью 475 квадратных метров не ремонтировали более 20 лет. В рамках обновления:



выполнен внутренний ремонт помещений;

отремонтированы фасад, пандус и крыльцо;

установлены кондиционеры;

завершены электромонтажные работы.





Финансирование проведено за счет областного бюджета.

Стационар — важное звено медицинской инфраструктуры: ежегодно в нем получают комплексную помощь свыше 1300 жителей Южноуральска. Пациентам доступны медикаментозное лечение, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура.





Алексей Текслер отметил системную работу по модернизации медучреждений Южноуральска.

«Планомерно приводим в порядок всю инфраструктуру здравоохранения: детская поликлиника, взрослая, а теперь завершен ремонт дневного стационара, который скоро начнет принимать первых пациентов. Думаю, уже в конце этого года начнем ремонт непосредственно муниципальной больницы»,— подчеркнул губернатор.





Особое внимание глава региона уделил кадровому вопросу.

«Обсуждали вопрос привлечения медиков на территорию, в том числе по обеспечению их жильем — муниципалитет выходит с такими инициативами, и я всегда их поддерживаю. Приведение в порядок помещения и приобретение нового оборудования — это важно, но лечат доктора. Поэтому необходимо заниматься кадровой проблематикой постоянно»,— заявил Алексей Текслер.





По итогам визита губернатор поручил министерству здравоохранения Челябинской области в ближайшее время проработать вопрос ремонта круглосуточного стационара больницы.