В Южноуральске запустили уникальное для страны производство варисторов

Завод обеспечит импортозамещение важной конструкции для энергетической отрасли

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл в Южноуральске новое высокотехнологичное производство — завод по выпуску варисторов для ограничителей перенапряжения (ОПН), сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Предприятие, созданное на площадке ПО «Форэнерго», является уникальным для России и призвано обеспечить импортозамещение критически важной продукции для энергетической отрасли, которая сегодня почти на 100% импортируется из Китая.

«Для нас это очень важное событие. В энергетике РФ уже не первый год применяются такие аппараты, как ограничители перенапряжения. Идея создать предприятие возникла еще лет пять назад. Подобного производства в России нет, а если и есть, то оно технологически устаревшее, не обеспечивающее требования современных стандартов. Мы нашли партнеров в КНР. Сегодня на базе завода осуществляют самые современные технологии производства, совершенно новые технологии прессованная, применяют новые компоненты»,— отметил первый вице-президент производственного объединения Виталий Кобзев.

Завод расположился в реконструированном здании бывшего Южноуральского завода радиокерамики. Производство построили всего за год. Его запуск позволит закрыть ключевую зависимость в производстве средств защиты электросетей.

Варистор — это полупроводниковый компонент, который служит основным защитным элементом в ограничителях перенапряжения (ОПН). Простыми словами, это «предохранитель» для электрических сетей и оборудования. Он защищает линии электропередачи, подстанции и технику от скачков напряжения, вызванных грозами или коммутационными процессами в сети.

Проектная мощность предприятия составит 30 тонн, или более 200 тысяч штук варисторов в месяц. Завод сможет выпускать свыше 40 типоразмеров компонентов, которые покроют нужды энергетиков для линий электропередачи напряжением от 0,4 до 1150 кВ.

Проект реализован по программе импортозамещения, чтобы обеспечить энергетическую безопасность России. Новое производство станет структурным подразделением действующего завода «Энергия+21», который входит в ПО «Форэнерго» и выпускает готовые ОПН.

В создание предприятия инвестировано более 600 миллионов рублей. При строительстве завода использовали современные технологии и лучшие технологии в отрасли. Производство запустили при поддержке правительства Челябинской области и администрации Южноуральска.