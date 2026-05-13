Челябинских хакеров осудили за продажу вирусов для кражи денег с карт

Организатор и администратор Telegram-канала сбывали вредоносное ПО

Сотрудники регионального УФСБ пресекли деятельность хакерской группы, которая создавала и распространяла вредоносные компьютерные программы по всей России и за рубежом. Как сообщили в ведомстве, приговоры двум фигурантам уже вступили в силу — их вынесли Калининский и Ленинский районные суды Челябинска.

Оперативники установили, что организатор и администратор специализированного Telegram-канала продавали ПО, предназначенное для несанкционированного доступа к бесконтактным банковским картам и аккаунтам платежных систем. Один из задокументированных фактов — реализация такого программного обеспечения за 70 тысяч долларов США.

В отношении обоих злоумышленников следственный орган УФСБ возбудил уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Фигуранты признали вину и активно помогали следствию. Суд назначил администратору наказание в виде ограничения свободы условно на 3 года. Организатор приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, с него взыскали 10 миллионов рублей в доход государства.

В УФСБ напомнили, что максимальное наказание по данной статье — до 7 лет лишения свободы.