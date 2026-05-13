Жителей Челябинской области приглашают на День единого пособия 21 мая

Получить консультацию можно в любой клиентской службе Соцфонда без предварительной записи

Отделение Социального фонда России по региону проведет 21 мая День единого пособия. В эту дату любой житель области сможет прийти в ближайшую клиентскую службу и без предварительной записи получить индивидуальную консультацию по назначению выплаты, сообщает пресс-служба ведомства.

В области работают 45 офисов клиентского обслуживания — во всех городах и районах. Граждане могут выбрать наиболее удобный адрес.

Время приема в этот день — с 8:00 до 17:00. Записываться заранее не обязательно: специалисты ждут посетителей в порядке живой очереди. Тем не менее, у жителей также есть возможность выбрать удобное время через предварительную запись.

При себе необходимо иметь паспорт — консультация будет проходить с учетом персональных данных заявителя.

Между тем Соцфонд пересмотрит свои отказы в едином пособии многодетным из Челябинской области: родители сохранят выплаты при превышении порога дохода на 10%.