Завод из Южноуральска в 2026 году начнет экспорт варисторов

Поставки планируют наладить с лета

В Южноуральске в отремонтированном здании бывшего завода радиокерамики запустили производство варисторов. Новое предприятие сможет выпускать в месяц более 200 тысяч этих стратегически важных компонентов для ограничителей перенапряжения, что решит задачу импортозамещения. Производственную площадку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил, что южноуральские варисторы будут экспортировать, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Раньше варисторы закупались в основном из Китая. Сегодня мы планируем экспортировать эти изделия и значительную долю изоляторов, которые производятся в Южноуральске. Планируем на базе предприятий „Форэнерго“ и других партнеров делать технопарк. Планы по развитию достаточно серьезные и большие»,— отметил глава региона.





Поставки варисторов начнутся в июне 2026 года. Предприятие организовало производственное объединение «Форэнерго». Новый завод является структурной частью предприятия «Энергия+21», которое выпускает аппараты защиты электрооборудования, линий электроснабжения, подстанций от грозовых и коммутационных перенапряжений. С запуском предприятия организовано 60 рабочий мест. Всего в ПО «Форэнерго» в Челябинской области трудятся почти 1000 специалистов.