В 2026 году в Южноуральске благоустроят парк культуры и отдыха

Проект обновления победил во всероссийском конкурсе

12 ноября, сегодня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Южноуральске. Глава региона осмотрел новый завод по производству варисторов, посетил обновленный дневной стационар больницы и парк культуры и отдыха, который ждет большой проект реновации. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Южноуральск стал одним из пяти муниципалитетов, который победил в федеральном конкурсе проектов благоустройства малых городов. Проект будет реализован в парке культуры и отдыха. Парк уютный, но это наследие прошлых лет. Спасибо администрации, что поддерживает его в хорошем состоянии»,— подчеркнул Алексей Текслер.

В обновленном парке появятся новые пространства, спортивные объекты, фуд-корт, прогулочные дорожки в бору, а также танцплощадка, где будут крутить фильмы. Парк разделится на три тематические зоны: «Энергия творчества», «Энергия леса» и «Энергия спорта».





В основе концепции заложены промышленные заслуги города, его природные богатства и исторические особенности. Общая стоимость проекта «Новая энергия „Ю“» превышает 130 миллионов рублей. Подрядчик для разработки проектно-сметной документации найден. Завершить реновацию планируется в ноябре 2026 года.