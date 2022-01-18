В Челябинске ищут водителей автобусов на зарплату от 45 тысяч рублей

В городе возникла нехватка кадров из введения транспортной реформы

В Челябинске ищут водителей общественного транспорта. Новым сотрудникам предлагают заработную плату в от 38 до 45 тысяч рублей, полный соцпакет, а также помощь с выплатой ипотеки и выход на досрочную пенсию. В администрации нехватку кадров объясняют существенным обновлением подвижного состава и реализуемой транспортной реформой. Потребность возникла сразу в водителях и автобусов, и троллейбусов и трамваев. Мэрия города объявила о поиске сотрудников для ООО «ЧелябГЭТ» и МУПа «Служба организации движения».

Так, на работу приглашают водителей автобусов, пройти переподготовку с категорий «B» и «С» на «Д» можно за счет предприятия. На период обучения таким кандидатам обещают стипендию. А работать уже предстоит на новых современных комфортабельных автобусах марок «ЛиАЗ», «Volgabus», «МАЗ».

«Заработная плата водителя автобуса начинается от 45 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Также всем водителям гарантирован полный социальный пакет, доставка к месту работы, частичная компенсация обедов. Водителям троллейбусов предлагаются аналогичные условия труда и заработная плата от 43 тысяч рублей, водителям трамваев — от 38 тысяч рублей. Обучение производится непосредственно на предприятии, в это время выплачивается стипендия», — пояснили в администрации города.

ООО «ЧелябГЭТ» могут привлечь специалистов и вахтовым способом с компенсацией проезда до Челябинска.

В мэрии также пояснили, что через год сотрудники всех транспортных предприятий могут получить помощь в погашении ипотеки в размере 1% за каждый год работы, но не более 5%. Кроме того, водители, работающие на городских маршрутах, имеют право на досрочную пенсию: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

В мэрии отметили, что для бесперебойного обеспечения пассажирских перевозок требуется порядка 150 водителей автобусов, 90 водителей трамваев и около 100 водителей троллейбусов. По вопросам трудоустройства можно обращаться по следующим телефонам: МУП «Служба организации движения» (водители автобусов) — 217-62-70, 217-62-33, 8-912-081-0000. ООО «ЧелябГЭТ» (водители трамваев и троллейбусов) — 778-60-87.

Напомним, в Челябинске продолжается реализация транспортной реформы. В 2021 году город пополнился новыми экологичными автобусами, обновился трамвайный парк. В 2022 году ожидается развитие троллейбусной сети.