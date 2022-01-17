В челябинские микрорайоны Парковый-2 и Тополиная Аллея запустят электротранспорт

Планами поделился замглавы регионального Миндортранса Александр Егоров

Жителей Челябинска волнует развитие общественного транспорта в микрорайонах Ньютон, Тополинка и Парковый-2. Ситуацию прояснил замглавы регионального Миндортранса Александр Егоров.

Он сообщил, что прорабатывается перенос автобуса № 2 в центр жилого микрорайона Ньютон на улицу Родионова. Кроме того, в течение двух лет помимо автобусов в район придет и электротранспорт. Также планируется продление троллейбуса на автономном ходу в Ньютон и трамвая на Тополинку.





«Необходимо обеспечить качественные остановочные пункты по направлению в центр для жителей Паркового-2. Много где отсутствуют павильоны ожидания с картами маршрутов и табло прибытия. Да и места размещения остановок вызывают вопросы жителей — далеко неудобно ходить», — рассказал Александр Егоров.

Также он добавил, что закольцовки маршрутов 2, 9, 71 вокруг Паркового-2 не планируется, потому что важно сохранить магистральность и прямолинейность маршрутов.

Напомним, ранее Александр Егоров заявил, что «невозможно сделать работающие выделенки без платных парковок» и разобрал типичные мнения о транспортной реформе.