В Челябинске спасли облившегося кипятком грудничка

Восьмимесячный малыш получил критические ожоги тела.

Сорок дней восьмимесячный мальчик Кирюша провел на грани жизни и смерти. В середине осени малыш схватился за край кастрюли и вылил на себя кипяток. С ожогами 55 процентов тела он попал в руки медиков. Шансы выжить у мальчика были невелики, но врачи сделали всё возможное, чтобы вытянуть кроху с того света.

Санавиацией малыша экстренно эвакуировали в Челябинск — в детскую областную больницу. Состояние мальчика было критическим. У детей до года даже 20 процентов ожогов тела могут привести к гибели. А у Кирюши площадь поражения была в три раза больше. Причем практически все ожоги крайне глубокие, когда кожа уже не способна восстанавливаться сама.

Сорок суток ребенок провел в реанимации, и почти все это время Кирюша был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, ему наложили трахеостому. В палате пришлось поддерживать строгий температурный режим — не ниже 30 градусов, так как через ожоги ребенок теряет много тепла и белковых компонентов крови. Работать в таких условиях медперсоналу непросто, зато малыш чувствовал себя комфортно.





По словам медиков, каждый день в реанимации для Кирюши мог стать последним. У мальчика в любой момент мог возникнуть септический шок или развиться полиорганная недостаточность. Но за его жизнь боролись опытные врачи.

«Хирурги провели десять операций, так как здоровую кожу сначала приходилось растягивать. Оперировали командой по пять человек. Один убирает некроз, другой забирает кожу, третий готовит лоскуты для пересадки, четвертый готовит поверхность, на которую будет пересаживать лоскут. И потом уже происходит сама пересадка. В итоге справились и спасли парню жизнь»,— говорит заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.

Теперь мальчишке предстоят долгие месяцы реабилитации и новые пластические операции. Путь к восстановлению будет долгим и сложным.

К сожалению, медики отмечают, что обожженных детей год от года всё больше и больше. Если в 2017 году в ЧОДКБ поступили десять детей с ожогами, то в 2019-м — уже 49. И почти все они пострадали из-за того, что остались без присмотра взрослых.