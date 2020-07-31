Как уберечь детей от падения из окна, рассказали специалисты ЧОДКБ

Детские игры на подоконнике могут привести к гибели ребенка.

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В Челябинской области участились случаи падения детей из окон. Травмоопасные, а иногда и смертельные эпизоды, происходят из-за ряда факторов. В первую очередь, это жаркая погода и желание родителей проветрить квартиру. Бывают и другие случаи. Как рассказала сайту «Первый областной» заведующая отделением детской травматологии ЧОДКБ Елена Грицкова, иногда родители ставят детей на подоконники, чтобы помахать рукой знакомым или посмотреть в окно.



«Высотные травмы — это очень опасно. Дети становятся инвалидами, а это совершенно другая жизнь и для малыша, и для родителей. Есть моменты, которые не зависят от родителей, но это не тот случай. Только внимательность и соблюдение правил безопасности помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей»,— говорит заведующая отделением детской травматологии ЧОДКБ Елена Грицкова.

Летом в ЧОДКБ ежедневно регистрируют до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами. Есть среди них и те, кто падает из окон. Как пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением учреждения Олег Стариков, самый опасный возраст при высотных травмах — до 4 лет.

«Детям любопытно посмотреть, что происходит в окружающем мире. А родители могут отвлечься и не уследить за своим малышом. А ведь уберечь их достаточно просто: убрать мебель подальше от окон, установить фиксаторы или блокираторы, использовать режим проветривания, и ни в коем случае не рассчитывать на москитную сетку, это главная опасность, она не выдерживает веса, запретить игры у окна», — советует заведующий травматолого-ортопедическим отделением ЧОДКБ Олег Стариков.

Чтобы избежать трагедии специалисты рекомендуют не оставлять детей один на один с открытыми окнами, установить специальные фиксаторы, отодвинуть всю мебель от подоконников, чтобы ребёнок не смог забраться и не использовать «москитки» без защиты окна. Кроме того, стоит открывать окна сверху, а не снизу и оборудовать их решетками. Детям важно рассказать об опасности приближения к открытым окнам, о ненадежности москитных сеток и о том, что подоконник — не место для игр.