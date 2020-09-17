В ЧОДКБ прооперировали девочку с двумя желудками

Редкую патологию выявили челябинские врачи.

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Челябинские хирурги прооперировали 6-летнюю Дашу из Казахстана. Девочка с редкой патологией — удвоением желудка, шла к операции на протяжении двух лет. Первой тревогу забила мама Даши, когда девочка начала страдать от запоров. Тогда женщина с дочкой пошла к врачам.



«Можно сказать нам повезло, у нас грамотный педиатр, который отправил нас на узи, там уже заподозрили неладное. Мы даже ездили в Астану, но нам точного диагноза так и не сказали. Оперировать не стали, поскольку ребенок еще маленький. Мне подруга посоветовала обратиться в ЧОДКБ»,— рассказала мама Даши Лариса.

Удвоение желудка у девочки выявили уже в Челябинске. Врачи пояснили, что еда у Даши попадала только в один желудок, но во втором также вырабатывалась слизистая и всё содержимое. Тогда было принято решение удалить его, а операцию провели заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Ростовцев и детский хирург Вадим Ромасенко.

«Локализация очень неудобная, второй желудок располагался под левой долей печени. Приподняли печень, рассекли связку и получили доступ. Так как было расположено близко и к печени, и к желудку, изначально было непонятно, что это за образование, к чему оно относится — к печени или к желудку, Раньше мы такие операции проводили „полным доступом“, то есть с большим разрезом. Сейчас проводим эндоскопически. Поставили три торакара и аккуратно убрали второй желудок. Слизистых слоя у желудков было два, а вот мышечный один»,— подчеркнул Николай Ростовцев.

В итоге врачи убрали и ушили один из желудков Даши. Отметим, что сегодня девочку перевели из реанимации в обычную палату.