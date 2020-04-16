8-месячному пациенту провели операцию на мозге в ЧОДКБ

Нейрохирурги спасли еще одну маленькую жизнь.

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В детской областной клинической больнице в Челябинске по-настоящему спасают маленькие жизни. Ведь некоторые из них, к сожалению, могут рождаться с патологиями.

Вот и у одного малыша была выявлена агрессивная арахноидальная киста правой лобной доли головного мозга. При этом, кисты в мозгу очень трудно диагностируются и грозят серьезными последствиями, которые включают в себя приступы эпилепсии, ухудшение зрения, нарушение координации движений, а также сильные головные боли.

Отмечено, что кисту у младенца диагностировали давно, но на консультацию к нейрохирургу семью никто не отправил. Поэтому операция была проведена, когда малышу исполнилось 8 месяцев.

«Киста достигла гигантских размеров, заполняла всю лобную долю и передние отделы теменной доли. Киста агрессивная, вызывала смещение срединных структур головного мозга. За счет этого было повышенное внутричерепное давление, что в свою очередь приводило к эпилептическим припадкам», — рассказал Герман Сафронов.

К слову, операция прошла успешно. Приступы эпилепсии стали реже и меньше. Теперь малыш продолжает принимать противосудорожную терапию.