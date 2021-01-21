Челябинцы рассказали, какой вакциной от коронавируса готовы привиться

Правда, пока около половины вообще не хотят идти на укол

Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в России. Пока челябинцам доступна только одна вакцина — «Спутник V», она же «Гам-Ковид-Вак». Социологи РАНХиГС спросили южноуральцев, как они относятся к отечественной вакцине и к зарубежным препаратам.

Большинство жителей Челябинска отметили, что на данный момент им не хватает информации, чтобы судить, какая из вакцин лучше. Так ответили 63% респондентов.

«Это говорит о настороженном отношении населения к вакцинации. По данным исследований, примерно 40% населения нашей страны не хотят прививаться от коронавируса. Напомним, что, по данным нашего инициативного исследования, в августе 2020 года большинство жителей Челябинска (57,3%) оказались не готовы сделать себе прививку», — сообщают социологи РАНХиГС.

12% опрошенных считают, что вакцины идентичны.

Чуть больше 15% думают, что «Спутник V» лучше зарубежных аналогов.

Только 9% местных жителей не верят в отечественный препарат.

Напомним, до конца февраля в Челябинскую область поступят более 150 тысяч доз вакцины. Прививки уже ставят южноуральцам, находящимся в группе риска: медикам, полицейским, соцработникам, а также пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. С 1 февраля на портале «Госуслуги» стартует массовая запись на вакцинацию от COVID-19. Подать заявку сможет любой желающий с подтвержденной учетной записью.