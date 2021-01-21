Челябинским перевозчикам запретили заезжать на вокзал в Копейске

С маршрутчиков требуют плату за парковку в размере 15 тысяч рублей

Четырем транспортным компаниям, которые обслуживают межмуниципальные маршруты в Копейск из Челябинска и Красноармейского района, запретили заезжать на автовокзал. Раньше это была конечная остановка, где маршрутки разворачивались и направлялись в обратный путь. В «стоп-лист» попали ООО «Автолайн» (обслуживает маршрут № 128), ООО «Такси-сервис» (125 маршрут), ООО «Маршрутное такси» (176 маршрут) и ООО «Кременкульское АТП» (маршруты № 72, 479, 485). Все из-за того, что теперь владелец разворотной площадки — МУП «Копейское автопассажирское предприятие» (МУП «КПА») - требует с перевозчиков деньги за парковку.



Как рассказал ИА «Первое областное» исполняющий обязанности директора МУП «КПА» Михаил Тимофеев, с 20 января ежемесячная плата за стоянку на вокзале для копейских перевозчиков составит 2,2 тыс. рублей за одно место. Межмуниципальные перевозчики должны будут платить по 15 тыс. рублей, вне зависимости от количества транспортных средств. Четыре межмуниципальных перевозчика согласились платить за парковку. Также условия соблюдают транспортные компании, которые работают внутри Копейска. Запрет на въезд для тех, кто бойкотирует решение, действует в течение двух дней.



«У нас частное охранное предприятие охраняет разворотную площадку. Оно открывает и закрывает шлагбаум для перевозчиков, не давая заехать легковому автотранспорту, который может занять все свободные места. Также ведется уборка, вывоз снега и мусора. За безопасность и чистоту отвечаем мы. Это стоит каких-то денег. Кто-то с этим согласен, а кто-то — нет», — прокомментировал Михаил Тимофеев.

Как сообщают жители Копейска, сейчас перевозчики, которым запрещено заезжать на вокзал, высаживают пассажиров перед шлагбаумом на вокзале. Людям приходится идти по проезжей части, что небезопасно.