55 тысяч доз «Спутника V» ждут на Южном Урале на следующей неделе

Челябинская область приступает к полноценной массовой вакцинации населения

«55 тысяч 600 доз препарата, больше известного под торговой маркой „Спутник V“, будут получены уже на следующей неделе — до конца января. А еще 90 тысяч 800 доз — в течение февраля»,

— говорят в ведомстве.