Стал известен график поставок вакцины «Гам-Ковид-Вак» на Южный Урал, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

«55 тысяч 600 доз препарата, больше известного под торговой маркой „Спутник V“, будут получены уже на следующей неделе — до конца января. А еще 90 тысяч 800 доз — в течение февраля», — говорят в ведомстве.

С 1 февраля на «Госуслугах» открывается запись всех желающих сделать прививку от коронавируса. Ответы на все вопросы по массовой вакцинации мы собрали для вас в один большой материал — читайте его на сайте информационного агентства «Первое областное».