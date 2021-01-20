Стал известен график поставок вакцины «Гам-Ковид-Вак» на Южный Урал, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.
«55 тысяч 600 доз препарата, больше известного под торговой маркой „Спутник V“, будут получены уже на следующей неделе — до конца января. А еще 90 тысяч 800 доз — в течение февраля», — говорят в ведомстве.
С 1 февраля на «Госуслугах» открывается запись всех желающих сделать прививку от коронавируса. Ответы на все вопросы по массовой вакцинации мы собрали для вас в один большой материал — читайте его на сайте информационного агентства «Первое областное».
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом