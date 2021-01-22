Акция проводится в третий раз. Участие в ней абсолютно добровольное. Проверить свое здоровье можно между делом, придя за покупками.
Результат будет известен через несколько дней. Его сообщит специальный телефонный робот или сотрудник поликлиники, к которой приписан прошедший тест человек.
Куда обращаться
Челябинск, 23 и 24 января
«Алмаз», с 10:00 до 14:00
«Космос», с 14:00 до 17:00
«Горки», с 14:00 до 17:00
«Куба», с 14:00 до 17:00
«Алмаз» («Леруа Мерлен»), с 14:00 до 17:00
«Кольцо», с 10:00 до 14:00
Также в ближайшее воскресенье, 24 января, такая акция пройдет в челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16. Пройти тестирование можно в кабинете № 103.Аша, 23 января
«ДНС», с 11:00 до 14:00
Златоуст, 23, 24 января
«Тарелка», с 11:00 до 15:00
Карталы
«Светофор», 23 января с 11:00 до 13:00
«Доброцен», 24 января с 11:00 до 13:00
Копейск, 23, 24 января
«Слава», с 10:00 до 13:00
Кыштым, 23, 24 января
«Квартал», с 9:00 до 11:00
Магнитогорск, 23 января
«Континент», с 10:00 до 12:00
«Гостиный двор», с 10:00 до 12:00
«Радуга вкуса», с 10:00 до 12:00
Миасс, 23, 24 января
«Слон», с 12:00 до 15:00
Пласт, 23, 24 января
«Раздолье», с 10:00 до 14:00
Сатка, 23, 24 января
«Факел», с 11:00 до 12:00
Южноуральск, 23, 24 января
«Южный», с 10:00 до 12:00
Каждый участник акции должен иметь с собой паспорт и полис ОМС. Персональные данные необходимы, чтобы потом медики сообщили вам результат.
Также медики просят южноуральцев за два часа до сдачи теста воздержаться от еды, питья и курения.
Все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 января можно узнать в отдельном материале нашем сайте.Свежая сводка регионального Минздрава доступна по этой ссылке.