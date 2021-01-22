В ближайшие выходные, 23 и 24 января, на Южном Урале продолжат выявлять бессимптомных носителей коронавируса. Мобильные бригады медиков отправятся в крупные ТРК, чтобы взять у посетителей мазки на новую коронавирусную инфекцию. 

Акция проводится в третий раз. Участие в ней абсолютно добровольное. Проверить свое здоровье можно между делом, придя за покупками.

Результат будет известен через несколько дней. Его сообщит специальный телефонный робот или сотрудник поликлиники, к которой приписан прошедший тест человек. 

Куда обращаться

Челябинск, 23 и 24 января

«Алмаз», с 10:00 до 14:00

«Космос», с 14:00 до 17:00

«Горки», с 14:00 до 17:00

«Куба», с 14:00 до 17:00

«Алмаз» («Леруа Мерлен»), с 14:00 до 17:00

«Кольцо», с 10:00 до 14:00

Также в ближайшее воскресенье, 24 января, такая акция пройдет в челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16. Пройти тестирование можно в кабинете № 103. 

Аша, 23 января

«ДНС», с 11:00 до 14:00

Златоуст, 23, 24 января

«Тарелка», с 11:00 до 15:00

Карталы

«Светофор», 23 января с 11:00 до 13:00

«Доброцен», 24 января с 11:00 до 13:00

Копейск, 23, 24 января

«Слава», с 10:00 до 13:00

Кыштым, 23, 24 января

«Квартал», с 9:00 до 11:00

Магнитогорск, 23 января

«Континент», с 10:00 до 12:00

«Гостиный двор», с 10:00 до 12:00

«Радуга вкуса», с 10:00 до 12:00

Миасс, 23, 24 января

«Слон», с 12:00 до 15:00

Пласт, 23, 24 января

«Раздолье», с 10:00 до 14:00

Сатка, 23, 24 января

«Факел», с 11:00 до 12:00

Южноуральск, 23, 24 января

«Южный», с 10:00 до 12:00

Каждый участник акции должен иметь с собой паспорт и полис ОМС. Персональные данные необходимы, чтобы потом медики сообщили вам результат.

Также медики просят южноуральцев за два часа до сдачи теста воздержаться от еды, питья и курения.

Все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 января можно узнать в отдельном материале нашем сайте.

Свежая сводка регионального Минздрава доступна по этой ссылке.