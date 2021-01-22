Южноуральцев зовут бесплатно сдать тест на COVID-19

Медицинская акция пройдет в выходные в крупных ТРК области

В ближайшие выходные, 23 и 24 января, на Южном Урале продолжат выявлять бессимптомных носителей коронавируса. Мобильные бригады медиков отправятся в крупные ТРК, чтобы взять у посетителей мазки на новую коронавирусную инфекцию.Акция проводится в третий раз. Участие в ней абсолютно добровольное. Проверить свое здоровье можно между делом, придя за покупками.Результат будет известен через несколько дней. Его сообщит специальный телефонный робот или сотрудник поликлиники, к которой приписан прошедший тест человек.«Алмаз», с 10:00 до 14:00«Космос», с 14:00 до 17:00«Горки», с 14:00 до 17:00«Куба», с 14:00 до 17:00«Алмаз» («Леруа Мерлен»), с 14:00 до 17:00«Кольцо», с 10:00 до 14:00

Также в ближайшее воскресенье, 24 января, такая акция пройдет в челябинской ГКБ № 1 на улице Воровского, 16. Пройти тестирование можно в кабинете № 103.

«ДНС», с 11:00 до 14:00«Тарелка», с 11:00 до 15:00«Светофор», 23 января с 11:00 до 13:00«Доброцен», 24 января с 11:00 до 13:00«Слава», с 10:00 до 13:00«Квартал», с 9:00 до 11:00«Континент», с 10:00 до 12:00«Гостиный двор», с 10:00 до 12:00«Радуга вкуса», с 10:00 до 12:00«Слон», с 12:00 до 15:00«Раздолье», с 10:00 до 14:00«Факел», с 11:00 до 12:00«Южный», с 10:00 до 12:00Каждый участник акции должен иметь с собой паспорт и полис ОМС. Персональные данные необходимы, чтобы потом медики сообщили вам результат.Также медики просят южноуральцев за два часа до сдачи теста воздержаться от еды, питья и курения.

Все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 22 января можно узнать в отдельном материале нашем сайте.