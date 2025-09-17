В октябре Челябинская область примет 35‑й театральный фестиваль «Сцена»

Его участниками станут 14 творческих коллективов

В Челябинской области с 14 по 24 октября пройдет 35-й фестиваль профессиональных театров «Сцена». Ведущие коллективы региона представят на своих площадках 14 спектаклей для взрослой аудитории, в том числе две премьеры, сообщили в региональном Минкульте.

Участники покажут разножанровые постановки: от кукольного спектакля до балета. Так, откроет фестиваль 14 октября Магнитогорский драмтеатр имени Пушкина работой «Утиная охота» (16+). На следующий день Магнитогорский театр оперы и балета покажет оперу «Руслан и Людмила» (12+). Затем 16 октября Челябинский театр кукол сыграет премьеру «1935. Ровесники» (12+), Камерный — «Гадюку» (16+), а Театр имени Глинки — балет «Кармен» (12+).

В пятницу, 17 октября, зрителей ждет фантасмагория «Похождения Чичикова» (12+) в театре Златоуста «Омнибус», 18 октября — «Сердце не камень» (16+) в НХТ и премьера «Исходный код» (12+) Театра современного танца на сцене ЧГИКа. 19 октября снова покажут два фестивальных спектакля: «Мцыри» (12+) в Озерском театре кукол «Золотой петушок» и «Собачье сердце» (16+) в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом».

В понедельник, 20 октября, Верхнеуфалейский театр «Вымысел» сыграет комедию «Звездный час по местному времени» (12+), а 21 октября Челябинский Молодежный театр покажет постановку «Деревья растут для всех» (12+). Завершающими спектаклями станут «Ревизор. Версия» (16+) театра «Манекен» (22 октября) и «Обломов» (16+) Театра Наума Орлова (23 октября).

Церемония награждения победителей пройдет 24 октября в Театре кукол имени Вольховского.