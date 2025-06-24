Челябинская драма завершает 104-й сезон премьерой «Обломова»

Театр им. Орлова превратил социально-психологический роман в детектив

Челябинский театр драмы завершает свой 104-й сезон громкой премьерой — спектаклем «Обломов» (12+), вдохновленным романом Ивана Гончарова. Однако главный герой в версии режиссера Николая Осминова — не просто воплощение лени и апатии, каким привыкли видеть Илью Ильича читатели. Как переосмыслили образ главного героя на челябинской сцене — можно увидеть 24 и 25 июня.

Режиссер Николай Осминов, взявший на себя и адаптацию текста, предлагает зрителям свежий взгляд на знакомую историю. Он избавляет его от привычных клише и раскрывает глубинные причины его апатии.

«Но челябинский Обломов — другой. За его внешней неподвижностью скрывается глубокая внутренняя трагедия, сложный и противоречивый мир. Наш Обломов — квинтэссенция русской души со всей ее противоречивостью и мечтательностью. Он не статичный персонаж, а личность, находящаяся в постоянном внутреннем конфликте», — говорит режиссер.

И по его воле на сцене въедливый следователь, а вместе с ним и зритель — ищет виновников смерти образованного, богатого, доброго и, в общем-то, неглупого человека, хотя и детски доверчивого. Да, его облапошивают мошенники, но вряд ли именно это становится толчком к смерти.

Возможно, равнодушие — всех ко всем, и об этом следователь произносит страстный монолог.

Но в итоге он все равно выносит приговор: во всем виновата она — «обломовщина». То есть как будто бы все те же лень, апатия, отсутствие стремлений и устремлений. По классике.

А все же, несмотря на такой вывод, следить за челябинским Обломовым интересно, особенно в момент краткой любовной вспышки, спровоцированной его встречей с Ольгой Ильинской.

Но и тут не хватило Илье Ильичу решений и решимости «не мальчика, но мужа» (каких оказалось достаточно у Штольца — доброго друга Обломова).

Осуждать Обломова не станем, как и Андрея Штольца. Очевидно, что это просто два сценария, как можно проживать свою жизнь (автору, например, ближе установки именно Штольца), и оба они не плохи и не хороши.

«Это спектакль, который заставит зрителей задуматься о себе, о своем месте в мире и о том, что действительно важно в жизни. Это попытка понять русскую душу во всей ее сложности и противоречивости», — говорят в театре.

Над постановкой работала команда профессионалов: художник-постановщик Антон Сластников, художник по костюмам Елена Сластникова, художник по свету Вячеслав Рыжий, музыкальный руководитель Вера Яметова и хореограф Мария Грейф. В главных ролях — Михаил Зузнев, Денис Кирш, Карина Исмаилова, Мария Трофимова, заслуженный артист России Алексей Мартынов.

Особую атмосферу спектаклю придает музыка Петра Налича. Музыкальное сопровождение здесь не просто фон, но кажется, полноценным участник действа.

Еще одно интересное решение режиссера: почти все время на сцене вместе с Обломовым три женщины с пряжей и вязанием. То ли норны, то ли мойры, то ли — если уж речь именно о русском помещике — Макошь и ее помощницы Доля и Недоля, что прядут божественные нити, вяжут из них полотно жизни, отмечая узелками судьбоносные вехи в жизни Ильи Ильича Обломова. И обрывают нить, когда все подошло к концу.