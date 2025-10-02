В Челябинске открылся первый магазин азиатской еды с возможностью готовить лапшу

Новая точка появилась на Кировке, на месте пиццерии Roni

Челябинск захватывают магазины китайских сладостей и снеков. На рамен, моти и токпокки начался настоящий бум: даже далекие от культуры Азии челябинцы покупают лапшу для варки, острые восточные соусы, фруктовые конфеты. Растет спрос — растет и предложение. Так, в городе не так давно открылся магазин «НиХао» у педагогического университета, а после появились его филиалы в «Урале» и на «Детском мире». Купить лапшу, чипсы и мясные закуски из Китая можно в столовых «Дракон» и «Аян» и супермаркете «Дон-фан» у Алого поля. А сегодня в Челябинске открылся еще один магазин с булдаком и моти, он поселился на Кировке, на месте бывшей пиццерии Roni, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В «Джао Дао», как и в других подобных магазинах, есть лапша, китайские чипсы, конфеты, чай. Это первая локация в Челябинске, где можно сразу приготовить себе рамен — и первая среди федеральной сети. Магазины «Джао Дао» уже есть в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Тагиле, но там сделать себе обед сразу нельзя. Также в Челябинске появилась возможность заказать бабл-ти.

«В Челябинске у нас появилась эта раменоварка, которую мы заказывали из Китая. В ней можно приготовить бесплатно. Вообще, мы очень хотели сделать атмосферное место, красивое, чтобы тут можно было не просто купить и пойти дальше, а можно было посидеть, попить красивый бабл-ти, поесть тут же приготовленную лапшу», — поделилась управляющая Екатерина.

Цены здесь примерно такие же, как в других китайских супермаркетах Челябинска, возможно, чуть выше на некоторые позиции. Булдак (суперострая лапша) идет по 300 рублей, моти — по 300—400 рублей. Управляющая Екатерина отмечает, что по стране идет массовое увлечение китайской едой, поэтому открываться в Челябинске не боялись. И правда, даже старшее поколение сейчас «подсело» на моти, чипсы со специфическим запахом и конфеты-тянучки. Новая точка еще только-только открывается, а в нее уже заходят по одному-два человека и приглядываются к необычным снекам.

В магазине не только китайские продукты, но и японские, тайские, корейские. А вскоре завезут азиатское мороженое. Также можно найти напитки и чипсы, которые исчезли с полок супермаркетов в 2022 году.

Не только еда, но и развлечения: здесь сделали стенды с игрушками, канцелярией и даже вирусными Лабубу. Приготовили челябинцам как обычные кружки, наклейки, так и ланч-боксы, которые тоже пришли к нам с востока (кто смотрел «Сейлор Мун» помнит, что японские школьники таскают обеды в таких коробочках).

А еще интерьер пестрит яркими розовыми, синими и желтыми цветами, что напоминает рестораны корейского стритфуда.