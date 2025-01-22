В Челябинске придумали десерт «Белый атом» имени Курчатова

Авторы хотят напомнить об индустриальной истории через гастрономию

В Челябинске создали необычный десерт с «историей». На создание мороженого «Белый атом» шефа вдохновил ученый Игорь Курчатов, рассказали в Центре проектного развития.

Томатно-сырное мороженое подается в виде атома. Как отмечают авторы, в его состав входят местные продукты: томаты, вяленая клюква, лещина. Так создатели отсылают к южноуральской природе и историческим фактам.

«Территориальный бренд не может успешно существовать без локальной кухни с ее оригинальными рецептами, обрядами и церемониями. Гастрономия позволяет создавать особые впечатления о месте, познакомить с его культурой, историей, традициями», — отметил директор АНО «Центр проектного развития» Максим Мельников.

Блюдо придумали к фестивалю аутентичной уральской кухни. Ранее корреспондент ИА «Первое областное» сообщал, что несколько ресторанов Челябинска и области присоединились к необычному гастрономическому эксперименту, чтобы создать локальные уникальные блюда, отражающие Урал.