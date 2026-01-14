В Челябинске разработали десерт «Металл» в честь директора ЧМК Олега Тищенко

Это и другие блюда представили на Фестивале аутентичной уральской кухни

Пирог Лидии Скобликовой, морковное печево Демидовых, десерт Олега Тищенко. Нет, это мы не перечисляем коронные блюда знаменитых южноуральцев — такие десерты создали челябинские рестораны для Фестиваля аутентичной уральской кухни. Помимо сладкого, заведения придумывали горячее, закуски и необычные рецепты каш из наших, местных, продуктов. С некоторыми позициями фестиваля АУК поближе познакомился корреспондент ИА «Первое областное».

Как мы рассказывали ранее, Фестиваль аутентичной кухни проходит в этом году уже в пятый раз, но, как и прежде, его целью остается знакомство уральцев с местной кухней. В Челябинске разрабатывать новые южноуральские рецепты решились 23 ресторана. Для всех было единое задание: одно блюдо создать на основе каши, закуску — по технологии сохранения продуктов (квашение, соление, мочение), а третьим подготовить десерт.

Накануне старта фестиваля шеф-повара ресторанов «Буфет на Большой», «Бистро Y», GOOD COMPANY и «Самозванцы» подробнее рассказали о задачах, которые им поставили организаторы, и своих блюдах.

Бренд-шеф заведений «Самозванцы» и PROSTOBAR Максим Захаров рассказал нашему корреспонденту, что участвовать в фестивале — значит развиваться самому. А еще популяризировать уральскую кухню, ведь многие челябинцы вообще никогда не слышали, какие у нас есть народные блюда и из каких местных продуктов они готовятся. К фестивалю в «Самозванцах» разработали блинные пеньки, слоенник из перловой каши с соленым сыром и рубленой щукой и десерт «Мистер Биатлон» в честь Александра Тихонова. А в PROSTOBAR — драник из квашеной капусты, пшенную кашу с копченым свиным языком и десерт «Тренер» Валерия Белоусова.

«В наших ресторанах мы и так часто используем уральские продукты. Это ведь дань нашим предкам. И я сам родом из деревни, мой дед был егерем, я вырос практически в лесу. Местная рыба, дичь для меня очень близка, одно удовольствие работать с нашими травами. Для фестиваля я подготовил в том числе слоенник из перловки. Отец всегда называл перловку кирзовой кашей, говорил, что она резиновая. Я же решил развеять этот миф. В ресторане мы на несколько раз промываем перловку в теплой воде, чтобы вымыть крахмал, замачиваем в кипятке и после остывания уже варим. А соленый сыр, сливочное масло и филе щуки позволяют добиться очень нежной консистенции», — рассказал шеф.

Кстати, десерты не случайно назвали в честь спортсменов. Всем ресторанам поставили условие: десерты должны быть созданы в коллаборации с кем-то или быть посвящены знаменитым уральцам, культуре, искусству, природе.

«Десерт „Тренер“ мы посвятили Валерию Белоусову, человеку, в честь которого названа ледовая арена. Мы очень любим и поддерживаем нашу команду, у нас всегда идут трансляции игр „Трактора“. И Александр Тихонов тоже легендарная личность, олимпийский чемпион. Ему мы посвятили десерт в другом ресторане, потому что он рос в моей деревне, он мой земляк. Мы сделали десерт в виде мишени, как в биатлоне», — поделился Максим Захаров.

Ресторан GOOD COMPANY решил сделать свой десерт в коллаборации с пекарней «Ватрушка» и посвятить его директору ЧМК Олегу Тищенко, в честь которого назван парк в Металлургическом районе. Мы даже уточнили у шефа Владислава Зинченко, не провел ли он детство на ЧМЗ — вдруг это ностальгия повлияла на выбор персоналии. Оказалось, нет, Владислав родом из Казахстана.

«Олег Тищенко — это человек, который оставил глубокий след в истории города. Когда он руководил заводом, добился увеличения ввода жилья для металлургов. Олег Тищенко инициировал реконструкцию парка в Металлургическом районе, именно благодаря ему появился Дом-аквариум», — рассказал шеф-повар.

Сам десерт разрабатывала бренд-шеф «Ватрушки» Ольга Гамушкина. Она создала шоколадный тубус, покрытый пищевым красителем металлического цвета, в составе которого есть молоко, сметана и даже ревень.

Для разработки закусок рестораны тоже включили фантазию. Так, в «Бистро Y» решили подавать утиные биточки прямо на веточках деревьев. «Буфет на Большой» решил картофельное пюре с грибной икрой завернуть в рулетики, разрисованные под березки. А ресторан «Камчатка» вообще все три блюда посвятил музею-заповеднику «Аркаим»: создал «Тропу Кочевника» из вяленого мяса, «Золото Караганки» из пшена и десерт «Пламя Аркаима».

Напомним, фестиваль продлится до 31 января. Специальные сеты аутентичной уральской кухни будут подавать 23 ресторана города.