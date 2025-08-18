В Челябинске сделают свободным вход на показы «Союзмультфильма» в кинотеатрах

Мультфильмы легендарной студии будут крутить во время фестиваля «Мульти-Пульти»

В кинотеатрах Челябинской области будут показывать легендарные картины «Союзмультфильма». Кинопоказы станут частью третьего фестиваля анимационного кино «Мульти-Пульти Фест» (6+), который пройдет на Южном Урале с 27 августа по 15 сентября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Свободный вход на мультфильмы будет с 30 августа по 15 сентября в Челябинске, Южноуральске, Троицке, Чебаркуле, Златоусте, Еманжелинске, Коркино, Увелке и Кусе. В областном центре картины «Союзмультфильма» покажут в кинотеатрах «Знамя» и «Импульс».

Вместе со стартом показов 30 августа пройдет официальное открытие фестиваля. В Саду Победы в этот день будут показывать советские и современные отечественные мультфильмы.

Также за время фестиваля пройдут мастер-классы по песочной и объемной анимации, лекции, мультзарядка и четырехдневный интенсив по анимации на площадке школы креативных индустрий «Легко». Южноуральцев будут обучать разработке персонажа, созданию мудборда, работе в анимационных программах и презентации готового продукта. Также запланирована лекция с генеральным директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым.