«Мы счастливые»: мама из Челябинска развивает таланты дочери с тяжелой формой ДЦП

Девочка читает наизусть отрывки из поэм и мечтает стать писателем

Соня появилась на свет на 26‑й неделе беременности с менингитом и диагнозом «спастический тетрапарез». Врачи говорили: «конкретный инвалид», близкие отказывались пускать ее мать на порог. Но мама девочки Любовь Радостева смогла начать жизнь с нуля и подарить дочери счастливое детство, рассказывает портал «Хорошие новости».

Когда Сонечка родилась, у Любови не было собственного жилья и помочь женщине было некому. Папа малышки ушел из семьи, бабушка не хотела пускать к себе ребенка с инвалидностью. Два года мама и малышка скитались по чужим квартирам. Наконец семья получила деньги по программе «Молодая семья» и купила крошечное 28‑метровое жилье в деревне.

«Первые четыре года жизни Соня была очень слабой. Почти лежачей. Но глаза у дочки были умные. Тогда я стала читать ей книжки», — рассказывает Любовь.





В годик девочка начала говорить, а в восемь лет уже читала наизусть отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Сегодня мама и девочка живут в Челябинске, Соня учится дома — мама сама проводит уроки. Девочка любит фантазировать и придумывать сказки. Она мечтает стать писателем.

Несмотря на перенесенные трудности, Любовь и Софья не унывают. У них говорящая фамилия — Радостевы.

«Мы счастливые. Нас Бог любит. Мы не грустим и часто смеемся вместе», — говорит мама.

И все же Соне и ее маме нужна помощь. Нужен мультистул, чтобы мыть Соню в ванной. Если кто-то готов помочь, пишите в редакцию портала «Хорошие новости» на почту redaktor@hornews.com.