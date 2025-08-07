В Челябинске второй раз за год закрылся кинотеатр «Победа»

Точных сроков возобновления работы пока не называют

В Челябинске закрылся кинотеатр «Победа», второй раз за 2025 год. Об этом сообщили в соцсетях киноцентра.

Команда «Победы» не обозначала точных сроков открытия, как и причин завершения работы. Зрителей предупредили в телеграм-канале фразой:

«Кинотеатр не работает. Надеемся, что временно. К сожалению, больше информации у нас нет. Если что-то станет известно — сразу напишем».

Читатели 1obl.ru сообщили, что за несколько дней до объявления о закрытии не работал сайт «Победы». Сейчас он открывается, но купить билеты нельзя.

О причинах закрытия кинотеатра нам рассказали в мэрии. Дело в том, что учреждение еще не передано в муниципальную собственность, а последние месяцы работало по договору, которым за муниципалитетом было закреплено право безвозмездной аренды. Сейчас для полноценной работы «Победе» необходимо получить согласие управляющих органов и заключения надзорных ведомств, подтверждающие безопасную эксплуатацию здания.

«В настоящее время эти вопросы находятся в работе», — сообщили ИА «Первое областное» в администрации города.

Напомним, о том, что «Победа» станет муниципальной, объявили в апреле этого года. Тогда же кинокультурный центр с самым большим залом в городе закрылся на небольшие «каникулы». Сеансы вновь пустили 8 мая. Когда кинотеатр откроется вновь, пока неизвестно.